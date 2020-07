Stockmannin myynti ja tulos romahtivat

Verkkokaupan kasvu ei riittänyt korvaamaan koronan aiheuttamaa asiakaskatoa.

Tavaratalokonserni Stockmann kertoo verkkokauppansa kasvaneen vahvasti huhti-kesäkuussa, mutta kasvu ei koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa riittänyt korvaamaan asiakasmäärien erittäin merkittävää laskua.

Konsernin liikevaihto laski vuodentakaisesta yli 23 prosenttia vajaaseen 183 miljoonaan euroon, ja oikaistu liiketulos notkahti noin 16 miljoonasta lähes kahden miljoonan euron tappiolle.

Toimitusjohtaja Jari Latvasen mukaan koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus konsernin liiketoiminnan kehitykseen, mutta kevään muutos- ja tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta.

– Liikevaihto on kehittynyt odotuksia paremmin maalis-kesäkuussa erityisesti kodin ja kauneuden osa-alueilla. Varastoihin sitoutunut pääoma on aikaisempaa vuotta pienempi molemmissa yksiköissä, ja yhtiön kassa on merkittävästi vahvistunut. Koronapandemiarajoitteiden purkaminen on lisännyt asiakasvirtoja tavarataloissa ja myymälöissä toukokuun lopulta alkaen. Sekä Stockmannin että Lindexin verkkokaupan kasvu jatkui vahvana myös toisella vuosineljänneksellä, Latvanen luettelee tulostiedotteessa.

Säästötoimenpiteiden vaikutus on hänen mukaansa ollut merkittävä.

– Jatkamme kustannustason sopeuttamista toimintaympäristön tilanteen mukaisesti. Stockmann-emoyhtiön osalta yrityssaneeraus mahdollistaa vuokrasopimusten ehtojen uudelleenneuvottelut, joilla tavoitellaan matalampaa kustannustasoa, Latvanen kertoo.

Konsernin emoyhtiö Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuun alkupuolella. Yhtiö valmistelee parhaillaan saneerausohjelman ehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia joulukuun 11. päivään mennessö.

Stockmann on perunut vanhan tulosennusteensa ja kertoo julkaisevansa uuden, kun markkinanäkymä ovat selkeämmät.