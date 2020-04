Stockmann hakee yrityssaneeraukseen

Koronavirusepidemia on alentanut Stockmannin asiakasmääriä äkillisesti.

Stockmann Oyj Abp on jättänyt tänään maanantaina hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti.

Vaikka Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä on Stockmannin hallitus päättänyt jättää Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Stockmann-konserni uudisti vuonna 2019 strategiansa ja käynnisti sekä Stockmann-tavarataloliiketoiminnan että Lindexin uudistusohjelman, joka sisältää kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia.

Kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa

Stockmannin Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kertoo, että Stockmannilla ja Lindexissä on tehty erittäin rajusti töitä liiketoiminnan uudistamiseksi. Tavoitteena on kääntää molempien liiketoimintojemme tulos kasvuun vuoteen 2021 mennessä. Konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi‒helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla.

– Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet. Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa yhtiön hallitus on päättänyt Stockmannin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen. Selkeä näkemyksemme on, että Stockmann-konsernilla on käynnistettyjen toimenpiteiden myötä kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa, Lauri Ratia sanoo tiedotteessa.