STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee hakee jatkoa viralleen

Valittava kansliapäällikkö aloittaa sosiaali- ja terveysministeriön johdossa vasta vuoden kuluttua.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi hakee nykyinen kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Viran hakuaika päättyi tänään maanantaina.

Kansliapäällikön virkaa ovat hakeneet myös sosiaali- ja terveysministeriön osastopäälliköt Kirsi Varhila ja Outi Antila.

Hakijoiden joukossa on myös muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.

Hakemuksia on tullut 12 kappaletta. Yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen.

Lopullinen vahvistus virkaa hakeneista saadaan huomenna tiistaina aamulla.

Uusi kansliapäällikkö aloittaa tehtävässä vasta 1. lokakuutta 2019. Julkisuudessa ihmetystä on herättänyt se, että virka julistettiin haettavaksi jo vuosi ennen kuin viranhoito alkaa. Virka täytetään viideksi vuodeksi.

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Tehtävänä on myös yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.