STM:n johtaja: Tautimäärät todennäköisesti aliarvioita

Koronaepidemian kiihtyvä kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen Suomessa.

Suomessa on todettu tänään torstaina 223 uutta koronavirustartuntaa.

– Tartuntamäärät ovat todennäköisesti aliarvioita todellisista tartunnoista, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa tänään torstaina.

Joulun ja uudenvuoden aikaan testeihin on hakeutunut normaalia vähemmän ihmisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan todennäköistä on, että lieväoireiset eivät ole käyneet testeissä.

Tartuntamäärien laskutrendi on jatkunut nyt kuusi viikkoa.

– Saa nähdä, säilyykö tilanne tällaisena pidempään vai tuleeko meille tautipiikki samaan tapaan kuin monessa muussa maassa on joulun jälkeen nähty, Puumalainen sanoi.

STM:n Voipio-Pulkin mukaan voimassa olevat rajoitukset ja suositukset vievät Suomea kohti epidemian pysähtymistä. Erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve on pysynyt kohtuullisen vakaana jo useita viikkoja.

– Nämä havainnot sopivat siihen, että epidemian kiihtyvä kasvu on pysähtynyt, Voipio-Pulkki sanoi.

Huolta herättää kuitenkin se, että viimeisen kahden viikon aikana 7,5 prosenttia tartunnoista on todettu iäkkäillä henkilöillä. Tautiin menehtyneiden määrä on kasvanut ja kuolemantapauksia on 5-6 päivittäin.

Viruksen brittimuunnos ei näytä vaikuttaneen epidemian kulkuun Suomessa syksyn aikana.

– Epidemia on kotoperäisesti voimissaan. Torjuntatoimissa ei ole sen takia minkäänlaista mahdollisuutta lipsua, Voipio-Pulkki painotti.

