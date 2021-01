STM:n johtaja rokotteista: Suomen tilanne on hyvä, me odotamme

Tuija Kumpulaisen mukaan emme ole lähdössä Britannian tielle.

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä puhui tiistaina koronarokotteiden ja rokotusten etenemistä käsitelleessä tiedotustilaisuudessa. Hän totesi viime päivinä paljon puhutun siitä, että maat kuten Britannia ovat tehneet poikkeuksia ottamalla rokotteita käyttöön ennen myyntilupaa. On myös keskusteltu rokotteen toisen osan antamisen väliajan pidentämisestä.

– Jos katsotaan minkälaisista maista on kyse, jota käyttävät näitä hätätilamenettelyitä, niin niille on ehkä tunnusomaista se, että niiden tautitilanne on vaikea, terveydenhuollon tilanne on tietyltä osin lähes kaatumassa. UK:n (Britannia) tuorein päätös, jossa suurin piirtein koko maa pantiin jumiin eilen, niin sen pohjallahan on se, että siellä sairaalajärjestelmä on kaatunut, Tuija Kumpulainen sanoi.

STM-johtajan mukaan ”on ymmärrettävää, että sellaisessa tilanteessa niihin rokotteisiin liittyviä riskejäkin ollaan valmiimpia ottamaan. Hakemaan sitä apua mikä tulee edes siitä, että annetaan vähemmällä näytöllä tai poikkeuksellisella annostuksella annettavia rokotteita”.

– Mutta me emme ole Suomessa ainakaan tällä hetkellä lähdössä millekään sellaiselle tielle. Meidän järjestelmämme kantokyky on toistaiseksi hyvä, Tuija Kumpulainen sanoi.

– Me odotamme sitä, että lääkkeet – tässä tapauksessa rokotteet – saavat viralliset myyntiluvat, joiden takana on riittävän hyvä lääketieteellinen näyttö siitä, että me voimme rokottaa suomalaiset turvallisilla rokotteilla.

”Meidän ei tulisi koskaan joutua tunnustamaan, että olemme olleet politiikassamme naiiveja”, sanoi presidenttimme. Esim. Tanska ja Saksa ottivat (tietenkin) rokotteita ohi EU:n. Mitä teki Suomen hallitus? Ei ottanut ja taisi juuri kompastua yllä mainittuun naiviuteen. — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) January 5, 2021