Stefani Germanotta, sinusta ei ikinä tule kuuluisaa

Supertähti Lady Gaga eli Stefani Germanotta, 32, sai lukio- ja yliopistoaikanaan aloittelevana taiteilijana osakseen rankkaa kiusaamista. Jotkut hänet tunteneet perustivat jopa Facebook-ryhmän Stefani Germanotta, you will never be famous.

Välillä jo lakkautettu Facebook-ryhmä palasi Facebookin näkyviin 2016. Yhä olemassa oleva ryhmä ponnahti julkisuuteen jälleen nyt, kun Lady Gaga voitti Shallow-kappaleella Oscarin.

Artisti on joitain kertoja haastatteluissa kertonut kokemuksistaan.

– Kiusaaminen todella seuraa mukanasi koko elämäsi. Se ei todella, todella koskaan katoa. Ja te käytätte sanoja kuten supertähti ja eniten googlattu ja miljardeja Youtube-katseluja. Mutta en koskaan ollut voittaja. Olin aina luuseri. Ja se seuraa minua. Ja haluanko osoittaa siitä jotakuta? En. Haluan vain tehdä musiikkia, hän on sanonut.

When Lady Gaga was in university, there was a Facebook group called “Stefani Germanotta, you’ll never be famous” and now she is the FIRST woman in history to win an Oscar, Grammy, BAFTA and Golden Globe all in the same year. pic.twitter.com/UHMDQR84G4

— Majd (@majdgeorge98) February 25, 2019