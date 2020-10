Stefan Löfven tunteikkaana: Kuolema ollut tavallista lähempänä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin pääministeri rohkaisee ruotsalaisia vaikean ajan keskellä.

Ruotsissa on kuluneen vuoden aikana kuollut lähes 6000 ihmistä koronavirukseen. Maan pääministeri Stefan Löfven puhui tänään ruotsalaisille surusta.

– Kuolema on ollut tänä vuonna tavallista lähempänä, Löfven sanoo tunteikkaana puheessaan viitaten koronapandemiaan.

– Tänä viikonloppuna sytytetään kynttilöitä monille haudoille ympäri Ruotsia. Moni meistä on menettänyt läheisen, mutta ei ole välttämättä saanut sanoa hyvästejä niin kuin olisi toivonut, hän jatkaa.

Tulevaisuudella on pääministerin mukaan paljon tarjottavaa, vaikka suru onkin läsnä.

– Me jotka olemme jääneet tänne, mietimme usein jälkikäteen, miten kaikki meni, hän sanoo.

Pääministeri muistuttaa pyhäinpäivän viikonlopun puheessaan ruotsalaisia siitä, että kun menettää toisen ihmisen, menettää samalla osan itsestään.

– Kuolema on muisto elämästä, lyhyestä matkastamme maan päällä. Meistä kukaan ei tiedä, kuinka pitkään saamme olla täällä. Mutta tänä viikonloppuna, tänä raskaana vuotena, voimme muistaa toisiamme. Voimme kertoa perheellemme ja läheisillemme, miten onnellisia olemme siitä, että he kuuluvat elämäämme, Löfven lohduttaa.

Hän rohkaisee ruotsalaisia muistuttamaan toisiaan siitä, että jokainen tekisi parhaansa maan puolesta.

– Muistuttakaa myös itseänne siitä, että suuri kaipaus on yksi rakkauden muodoista. Ja rakkaus on kaikista vahvin, hienoin ja inhimillisin tunne, joka on olemassa, pääministeri sanoo ja päättää puheensa.