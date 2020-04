Stefan Löfven: Tuhannet ruotsalaiset kuolevat koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa on vahvistettu perjantaihin mennessä 363 koronakuolemaa ja yli 6 000 tartuntaa.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi Dagens Nyheterin haastattelussa, että lukuisat ruotsalaiset tulevat kuolemaan koronavirukseen.

– Tulemme laskemaan kuolleita tuhansissa. Voimme yhtä hyvin varautua siihen, Löfven toteaa.

Ruotsissa on vahvistettu perjantaihin mennessä 363 koronakuolemaa ja yli 6 000 tartuntaa.

Ruotsin koronapolitiikka on herättänyt keskustelua, sillä Ruotsi ei ole lähtenyt koronaviruksen torjumisessa koviin rajoituksiin samassa tahdissa muiden maiden kanssa, vaan on valinnut rajoittamisessa muuta Eurooppaa selkeästi keveämmät toimet. Muista maista poiketen Ruotsi ei ole esimerkiksi sulkenut peruskouluja tai kahviloita. Maata on luonnehdittu jopa ”koronaviruksen koekaniiniksi”.