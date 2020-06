Stefan Löfven: Ruotsin koronastrategia ei ole epäonnistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin pääministerin mukaan kuolintilastot ovat normaalilla tasolla.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi Ruotsin yleisradio SVT:n haastattelussa, ettei Ruotsin koronastrategia ole epäonnistunut.

– Strategia ei ole epäonnistunut. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä vähenee ja kuolemien määrä vähenee, pääministeri sanoo.

– Ruotsin kuolintilastot ovat normaalilla tasolla vuodenaikaan nähden. On nähtävä, kuoliko ihminen koronaan vai koronan kanssa. Me olemme erittäin huolellisia omassa raportoinnissamme.

Koronavirukseen on kuollut Ruotsissa lähes 4 900 ihmistä ja maassa on todettu yli 51 000 koronavirustartuntaa. Määrä on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Pääministerin mukaan Ruotsin koronastrategia herättää maailmalla mielenkiintoa ja jakaa mielipiteitä. Hänen mukaansa vielä on liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä strategian toimivuudesta.

– Saamme täydellisen arvioin vasta myöhemmin. Olemme keskellä kriisiä.

Ruotsin koronatartunnat ovat viime päivinä olleet jälleen kasvussa. Löfvenin mukaan tämä johtuu testimäärien lisäämisestä.