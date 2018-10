Stefan Löfven Ruotsin hallitustunnusteluista: Vaikea tilanne

Sosiaalidemokraattien puheenjohtajalla ei ollut kerrottavanaan tuloksia hallitustunnustelujensa puolivälissä.

Ruotsissa hallitustunnustelijana toimiva sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven on antanut tilanneraporttinsa puhemies Andreas Norlénille.

Löfven on käynyt keskusteluja mahdollisesta hallitusyhteistyöstä muiden puoluejohtajien kanssa viime viikolla. Puoluejohtajien edustajat ovat olleet vaitonaisia keskustelujen sisällöstä.

− Keskustelut ovat olleet rakentavia ja kunnioittavia, mutta kannat eivät ole muuttuneet ja neuvotteluihin ei ole päästy, Stefan Löfven kommentoi lehdistötilaisuudessa maanantaina Norlénin tapaamisen jälkeen.

Asiasta uutisoi tässä SVT.

Löfvenin mukaan on olemassa selvä näkemys, että puoluejohtajien on päästävä ratkaisuun.

− Se on velvollisuutemme, joka meidän tulee täyttää Ruotsin kansalle. Minulle ja muille on olemassa vain tie eteenpäin, ja se on keskustelujen jatkaminen siihen saakka, että olemassa on hallitus, jota parlamentti sietää.

Hän sanoo näkevänsä tilanteen yhä vaikeana ja monimutkaisena.

− Se on monimutkaista, en peittele sitä. Mutta siltä pohjalta on yhä suurempi syy pitää keskustelut käynnissä, hän sanoo.

− On tärkeää lisätä ymmärrystä toistensa motiiveista ja katsoa, jos olemassa olisi jonkinlainen uusi lanka, johon tarttua. Keskustelu on arvokasta, koska opimme toisiltamme.

Löfven kommentoi ennen käytyjä keskusteluja, että aikoo tavata eri puolueiden puoluejohtajat, mutta ei ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonia.

Stefan Löfvenin aika hallitustunnustelijana on nyt puolivälissä. Löfven sai hallitustunnustelijan tehtävän sen jälkeen, kun maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson ilmoitti epäonnistuneensa samassa tehtävässä.