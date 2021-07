Stefan Löfven poliisurmasta: Emme peräänny rikollisjärjestöjä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kertoi jakavansa omaisten surun ja vihan.

Tiistaina eropyyntönsä jättäneen Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin (sd.) mukaan Ruotsi ei tule perääntymään taistelussa rikollisjärjestöjä vastaan.

Hän kommentoi torstaina Ruotsia järkyttänyttä poliisisurmaa, jossa väkijoukossa seissyttä poliisia ammuttiin yllättäin. Poliisilla oli tapahtumien aikana käynnissä suuri operaatio Göteborgin Hisingenissä. Poliisi kuoli saamiinsa vammoihin.

– Uutinen, että poliisia on ammuttu ja hän on viime yönä kuollut Göterborgissa, on erittäin surullinen ja tyrmistyttävä. Haluan ilmaista syvällisen surunvalitteluni tapetun poliisin perheelle, sukulaisille ja kollegoille oman ja hallituksen puolesta. Jaamme surunne ja vihanne, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina Ruotsin yleisradio SVT:n mukaan.

– Kukaan ei saa menettää henkeään työssään. Poliisin tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvata ihmisten elämä. Hyökkäys poliisia vastaan on hyökkäys koko oikeusvaltiota vastaan, Löfven sanoi.

Hän kertoo olleensa yhteydessä alueen poliisipäällikön Klas Johanssoniin.

Göteborgin Hisingen on tunnettu rikollisjengeistään. Väkikohtauksissa käytetään usein väkivaltaa ja aseita.

– Surun keskellä poliisi kerää nyt voimaa pidättääkseen henkilön tai henkilöt, jotka ovat syyllisiä tähän hirvittävään tekoon, Löfven sanoi.

– Emme koskaan peräydy taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Poliisilla on koko yhteisön tuki työssään.