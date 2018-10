Stefan Löfven: Ei edellytyksiä muodostaa hallitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja on epäonnistunut hallitustunnustelijan tehtävässään.

Stefan Löfven tapasi maanantaina puhemies Andreas Norlénin ja kertoi tapaamisen jälkeen lehdistötilaisuudessa, että edellytyksiä hallituksen muodostamiselle ei ole.

− En kerro keskusteluistamme enempää, mutta kerron ilmoittaneeni puhemiehelle, että minulla ei ole edellytyksiä muodostaa hallitusta, jota parlamentti sietäisi, Stefan Löfven kertoi lehdistötilaisuudessa SVT:n mukaan.

− Olen edelleen valmis johtamaan blokkirajat ylittävää hallitusta. Näen edelleen, että paras ratkaisu olisi katkaista blokkipolitiikka, jotta toimintakykyinen hallitus voidaan muodostaa.

Hallituksen muodostamiseen saakka pääministerinä toimiva Löfven ei kerro, millaisia keskusteluja hän hallitustunnustelujen aikana on käynyt. Hänen tiedetään tavanneen kaikkia muita puoluejohtajia paitsi ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonia.

Pattitilanne jatkuu

Stefan Löfven kävi hallitustunnusteluja kaksi viikkoa. Häntä edeltänyt hallitustunnustelija maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson kertoi epäonnistuneensa tehtävässään 14. lokakuuta.

Syyskuussa käytyjen vaalien tulos punavihreän ja porvariblokin välillä oli tasainen, ja kumpikaan blokeista ei halua hallitusyhteistyöhön vaa’ankieliasemassa olevan ruotsidemokraattien kanssa.

Löfven on tunnusteluissa media-arvioiden mukaan pyrkinyt yhteistyön muodostumiseen porvarilliseen allianssiin kuuluvien liberaalien ja keskustan kanssa, mikä ei ole onnistunut.

Ruotsalaismedioiden mukaan on mahdollista, että Ulf Kristerssonia pyydetään uusimaan tunnusteluyrityksensä. Myös keskustan Annie Lööf on mahdollinen seuraava hallitustunnustelija. Lööf on kuitenkin aiemmin ilmoittanut, että ei halua pääministerin tehtävään.

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén pitää maanantaina alkuillasta lehdistötilaisuuden, jossa kertoo hallituksenmuodostustyön jatkosta.