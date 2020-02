Stadionin romahdus tallentui rankalle videolle

Pietarin stadionromahdus on tallentunut videolle. Korjattavana ollut urheilu- ja konserttikeskus SKK Peterburgski romahti perjantaina kesken korjaustöiden. Keskusta oli suunniteltu mm. jääkiekon MM-kisojen areenaksi.

Videomateriaali romahduksesta on järkyttävää katsottavaa. Romahdushetkellä stadionin katolla työskentelee kaksi henkilöä. Kesken korjaustyön korjattava palkki sortuu. Tämä laukaisee koko stadionin romahtamiseen johtavan ketjureaktion.

Videolla näkyy kuinka katolle jalkautunut henkilö yrittää pelastautua sortuvalta katolta.

Stadionin romahduksessa on vahvistettu yksi kuolonuhri.

Romahdus on nähtävillä oheisessa twiitissä julkaistulla Fontanka-lehden videolla.

Petersburg was rushing to dismantle stadium by today, when it's eligible for historic status preservationists wanted. Cutting anchors from the cherrypicker took too long so welder was told to get on the roof. Now he's dead. Will anyone be held accountable? https://t.co/zUdCb5mr1T pic.twitter.com/sUgn3IDyo4

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 1, 2020