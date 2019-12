Sirpa Paatero kaksi viikkoa sitten: Antti Rinteen hallitus ei ohjaa kepillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Silloisen ministerin mukaan ’hallitus on ottanut selvän suunnan kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa’.

Perjantaina eroamaan joutunut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero toimii puheenjohtajana SDP:n puoluevaltuustossa, joka on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen keskiviikoksi valitsemaan hänen seuraajaansa.

Toissa viikonloppuna Paatero piti valtuuston kokouksessa Porissa puheen, joka hänen pääministeriltä saamansa eron jälkeen voi nyt tuntua erilaiselta. Sirpa Paatero aloitti kertomalla tovereille, että tässä vaiheessa neljä vuotta sitten Juha Sipilän porvarihallitus oli jo kaatumassa soteen.

– Nykyistä hallitusta on ehditty moittia milloin päättämättömyydestä milloin tekemättömyydestä ja milloin lupausten rikkomisesta. Tästä mikään ei pidä paikkaansa, Sirpa Paatero kehui.

– Pääministeri Antti Rinteen hallitus on ottanut selvän suunnan kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ihmisiä ei ohjata kepillä, vaan kannustaen. Toimeentulosta ja palveluiden saannista ei pidä tehdä taistelua, vaan oikeus, tuolloinen ministeri jatkoi.

– Emme aseta ihmisryhmiä tai ihmisiä vastakkain. Teemme tietoon ja hyvään valmisteluun pohjautuvaa politiikkaa. Katsomme, että asiat valmistellaan ihmisiä kuullen.

Sirpa Paateron puheen mukaan hallituksessa ”isot muutokset tehdään oikeudenmukaisesti ja kestävästi”.

– Oikeudenmukaisista päätöksistä on jaksettava puhua ja kertoa. Ihmiset ovat niin monta kertaa pettyneet politiikkaan ja lupauksiin, että heidän on vaikea vielä uskoa suunnan muutosta. SDP pitää huolen siitä, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Yhteinen tehtävämme on saada tämä viesti ihmisille perille populistisen heittelyn sijaan.