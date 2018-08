SS: Hjallis Harkimon Sipoonrantaa uhkaa konkurssi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutta asuntokohdetta markkinoitiin kolmeen otteeseen yli kolme vuotta. Se sai enimmillään kolme varausta.

Kansanedustaja Harry “Hjallis” Harkimon vuonna 2009 perustaman Sipoonranta Oy:n kassavarat ovat lopussa ja yhtiötä uhkaa konkurssi.

Sipoon Sanomien mukaan Skanska-yhtiön edustaja kertoi asiasta paikallisille tällä viikolla järjestetyssä tilaisuudessa.

– Hankkeesta on toteuttamatta 22 500 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta. Alueen seuraavaa asuntokohdetta Knaapia ennakkomarkkinoitiin 2013-2017 kolmeen eri otteeseen ja yhteensä se on ollut markkinoilla yli 40 kuukautta. Parhaimmillaan kohteessa on ollut kolme varausta, Skanskan edustaja sanoi SS:n mukaan.

Sipoonrannan suurin omistaja Skanska haluaisi maisemoida alueen ja odotella markkinatilanteen parantumista. Asukkaat pitävät suunnitelmia hämentämänä.

Markkinoinnista huolimatta Sipoonranta ei ole lähtenyt vetämään riittävällä tavalla. Alueella on edelleen myymättä viisi vuonna 2011 valmistunutta asuntoa.

Harkimo omistaa Sipoonranta Oy:sta 25 prosenttia ja on sen hallituksen puheenjohtaja. Hänen mukaansa Hjallis Promotion Oy:n hallinnoimalla satama-alueella tullaan tekemään parannuksia.