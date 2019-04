Sri Lankan pommi-iskuissa ainakin 138 kuollutta

Sri Lankan pommi-iskuissa kirkkoihin ja hotelleihin on kuollut yli sata ihmistä, joukossa myös turisteja.

Sri Lankassa on maan länsirannikkolla Kochchikadessa ja Negombossa sekä idässä Batticaloassa on tehty pommi-iskuja pääsiäissunnuntain jumalanpalveluksiin, kertoo BBC. Lisäksi on tehty kolme pommi-iskua Shangri La, Cinnamon Grand ja Kingsbury hotelleihin maan pääkaupungissa Colombossa.

BBC:n mukaan pelkästään Negombossa on kuollut yli 50 ihmistä. Tähän mennessä uhrimäärä on kohonnut reilusti yli sadan. Uutiskanava CNN:n mukaan kuolleita olisi yhtensä ainakin 138. Haavoittuneita on yli 400. Itsemurhaiskujen tekijät ei ole vielä tiedossa.

Sri Lankan väestö on pääasiassa buddhalaista. Katolilaisten osuus on noin kuusi prosenttia ja muslimien noin kymmenen prosenttia. Aiemmin muslimien parista on lähdetty sotimaan terroristijärjestö ISIS:n riveihin, ja näiden vierastaistelijoiden kotiinpaluuta on pelätty.

Twitterissä on julkaistu videoita ja kuvia tuhoutuneista kirkoista.

