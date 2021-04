Sputnik-rokotettu presidentti sai silti koronan

Argentiinan presidentti Alberto Fernández ilmoittaa yhteisöpalvelu Twitterissä saaneensa positiivisen koronatestituloksen, vaikka hänet oli aiemmin rokotettu venäläisten Sputnik V-rokotteella.

-Halua kertoa teille, että eilen illalla mittasin lämmökseni 37,3 ja päätäni särki hieman, teetin antigeenitestin joka osoittautui positiiviseksi, Fernández kirjoitti espanjankielisessä tviitissään.

Fernández täytti eilen 62 vuotta. Hänet on aiemmin 21. tammikuuta rokotettu venäläisten kehittämällä Sputnik V-rokoteella. Sputnik V-rokotteen kehittänyt Moskovan Gamaleja-instituutti pahoitteli rokotteensa Twitter-tilillä tapahtunutta ja korosti, että rokote tulee lievittämään tautia.

-Gamaleja-insituutti: Ikävä kuulla tästä. Sputnik V-rokote on 91,6 prosenttisesti tehokas tartuntaa vastaan ja sataprosenttisen tehokas vakavampaa tautia vastaan. Jos tartunta varmistuu, rokote varmistaa nopean paranemisen ilman vakavia oireita. Toivomme nopeaa paranemista! kirjoitettiin Sputnik-rokotteen Twitter-tilillä.

Helmikuussa Gamaleja-instituutin rokotekehittäjät julkaisivat Lancetissa väliaikaistulokset kolmannesta rokoteturvallisuus- ja tehotutkimuksestaan. Tutkimuksen 14 964 osallistujaa sai kaksi annosta rokotetta ja 4902 plaseboa eli lumerokotetta. Rokoteryhmässä 16 sairastui (0,1 %) ja plaseboryhmässä 62 (1,3 %). Näin ollen Sputnikin tehoksi todettiin 91,6 prosenttia.

