SPD lähtee hallitukseen, mutta puolueen sisällä kuohuu

Saksan sosiaalidemokraatit hyväksyivät hallitusyhteistyön Angela Merkelin CDU:n kanssa.

Saksan keskusta-vasemmistolaisen SPD:n ylimääräinen puoluekokous on antanut puolueen johdolle mandaatin aloittaa hallitusneuvotteluiden toisen vaiheen liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolueen kanssa. Puoluekokousedustajat hyväksyivät hallitukseen osallistumisen äänin 362-279. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

SPD ja CDU olivat jo ennen puoluekokousta päässeet alustavaan sopuun hallitusohjelman reunaehdoista, mutta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Martin Schulz on saanut omiltaan äänekästä kritiikkiä neuvottelutuloksesta. Alustavaa sopua on kritisoitu muun muassa siitä, että siinä ei näy riittävän vahvasti SPD:n kädenjälki. Schulzin kiivaimmat kriitikot järjestivät myös puoluekokouksessa pienimuotoisen näytöksen, kun he yltyivät sarkastisiin ja ylipitkiin aplodeihin puheenjohtaja Schulzin puheen aikana.

Moni vaikutusvaltainen sosiaalidemokraatti on huolissaan myös SPD:n kannatuksesta. Keskusta-oikeistolainen CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU muodostivat hallituksen SPD:n kanssa myös neljä vuotta sitten. Viime vuoden liittopäivävaaleissa sekä SPD että CDU menettivät paikkoja. SPD:lle tulos oli huonoin sitten vuoden 1949 ja puolueen alamäki on jatkunut mielipidemittauksissa myös vaalien jälkeen.

Varovainen vihreä valo

Vaikka SPD:n johto sai puoluekokoukselta luvan hallitusyhteistyölle oikeiston kanssa, äänestystulos oli Schulzin kannalta kiusallisen tiukka. Puoluejohtaja kiersi kuluneella viikolla SPD:n piirijärjestöjä keräämässä tukea CDU:n ja CSU:n kanssa neuvotellulle alustavalle hallitusohjelmapaperille.

– SPD:n pitää olla näkyvä, kuuluva ja tunnistettava, Schulz sanoi puoluekokouspuheessaan.

Hän kuvasi alustavissa neuvotteluissa saavutettua tulosta ”vallankumoukseksi” ja ”eurooppalaisen Saksan manifestiksi”. SPD on nostanut erityisesti Eurooppa-politiikan korkealle hallitusneuvotteluiden tavoitelistallaan.

– Jos haluamme muuttaa asioita Euroopassa, emme enää voi odottaa muutamaa vuotta lisää.

Puoluekokousedustajiin puheenjohtajan innostus ei kuitenkaan tarttunut. Kun Schulz kertoi saaneensa viime viikolla puhelun Ranskan presidentti Emmanuel Macronilta, osa puoluekokousväestä yltyi sarkastisiin aplodeihin, joiden taustalla ovat erimielisyydet SPD:n linjasta. Macronin sijaan osa vasemmistolaisemmista SPD:n jäsenistä haluaisi puolueen samaistuvan mielummin Jeremy Corbynin johtamaan Ison-Briannian työväenpuolueeseen kuin Macronin. Corbynin linja on huomattavasti Macronia vasemmistolaisempi ja EU-kriittisempi.

Puoluekokous näytti Schulzin kannalta hankalalla tavalla SPD:n sisään muodostuneen sisäisen opposition voiman, joka vastustaa kiivaasti hallitusyhteistyötä oikeiston kanssa. Puoluejohto joutui debatoimaan hallitukseen osallistumisesta puolueen piiritoimijoiden ja nuorisosiiven kanssa jopa viiden tunnin ajan.

The Guardianin mukaan yksi sisäisen kapinan äänekkäimmistä johtotähdistä on ollut SPD:n nuorisojärjestön 28-vuotias puheenjohtaja Kevin Kühnert. Kühnert on kampanjoinut ahkerasti hallitusyhteistyötä vastaan. Hänen mukaansa SPD on ”loputtomassa kierteessä”, jossa puolue ei halua koalitioon Merkelin ja CDU:n kanssa, mutta on pakotettu siihen.

– Oppositioon jättäytyminen olisi uuden tarinan alku. Voisimme kirjoittaa sen yhdessä, Kühnert sanoi.