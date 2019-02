Sovintoesitys merenkulun työriidassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esitys koskee ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia ja jäänmurtajia.

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut sunnuntain sovintoehdotuksen Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi, valtakunnansovittelijan toimistosta kerrotaan.

Osapuolet antavat vastauksensa sovintoehdotukseen tänään maanantaina kello kaksi iltapäivällä.

Työriidassa on kyse ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevien työehtosopimusten solmimisesta.

Osapuolet aloittivat TES-neuvottelut helmikuun alussa, mutta ne eivät johtaneet tulokseen. Merimies-Unioni jätti 14. helmikuuta lakkovaroituksen, joka koskee koko Suomen kauppamerenkulkua mukaan lukien jäänmurtajat. Työnseisaus alkaisi ensi perjantaina kello 10 aamupäivällä.

Varustamoyhdistyksen mukaan Merimies-Unioni on esittänyt ensimmäiselle vuodelle yli 2,5 prosentin palkankorotuksia sekä tekstimuutoksia, joiden kustannusvaikutus on vähintään yhtä suuri. Toiselle vuodelle palkankorotusvaatimus on yli 2,5 prosenttia.

Merimies-Unionin mukaan työnantajat ovat sen sijaan esittäneet nollakorotuksia ja ulkomaisen halpatyövoiman käytön lisäämistä nykyisestä kolmasosasta 75 prosenttiin, mikä liiton mielestä tarkoittaisi käytännössä suomalaisten merimiesten korvaamista ulkomaisilla.

Lakkovaroitus myös Konepäällystöliitolta

Suomen Konepäällystöliitto jätti viime perjantaina 22. helmikuuta koko kauppamerenkulkua ja jäämurtajaliikennettä koskevan lakkovaroituksen. Lakon on määrä alkaa 9. maaliskuuta.

Konepäällystöliiton mukaan neuvotteluissa työnantajia edustavan Suomen Varustamoiden kanssa ei ole edetty, koska työnantaja vaatii lisää ulkomaalaista halpatyövoimaa alusten miehitykseen.

Konepäällystöliiton mukaan työnantajan vaatimus tarkoittaisi vähintään tuhannen merityöpaikan menettämistä ja toteutuessaan se vaarantaisi merkittävästi myös Suomen huoltovarmuuden.

Varustamoyhdistyksen mukaan tämä ei pidä paikkansa. Työnantajan esityksen tavoitteena on saada lisää laivoja Suomen lipun alle.

Työnantajien esitys pitää yhdistyksen mukaan sisällään ehdon, että myös suomalaisten merenkulkijoiden määrä samalla kasvaa. Lisäksi ei-EU työntekijöiden osuuden lisääminen ei saa johtaa suomalaisten merenkulkijoiden työsuhteiden irtisanomisiin.