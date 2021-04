Sotilaslähteet: Tätä Venäjä saattoi haluta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlin pelättiin suunnittelevan Ukrainan vesihuollon kaappaamista.

Venäjä suunnitteli hyökkäystä Ukrainan vesihuoltoa vastaan, sotilaslähteet kertovat Mirrorille.

Lähteiden mukaan Venäjän hallinto keskitti yhä enemmän sotalaivoja Ukrainan rajojen läheisyyteen, mikä herätti pelkoa laajamittaisesta hyökkäyksestä maan vesihuoltolaitosta kohtaan. Torstaina Venäjä kuitenkin sanoi harjoitustensa päättyneen ja joukkojen vetäytyvän.

Alueella on neljä venäläistä Ropucha-luokan maihinnousualusta, jotka kykenevät purkamaan säiliöitä. Lisäksi tuhansien sotilaiden joukkoja on kerääntynyt Mustallemerelle. Joukot ovat yhdistäneet voimansa yli 15 muun sotalaivan kanssa, joista monet on siirretty Kaspianmereltä.

Joukkojen sijoittelu näytti suuremmalta kuin pelkässä sotaharjoituksessa. Venäjällä on nyt vähintään 150 000 raskaasti aseistettua joukkoa Itä-Ukrainan rajalla ja Krimin niemimaalla, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014.

Todennäköisin hyökkäys olisi meri- ja maahyökkäys Etelä-Ukrainaan Krimiltä. Venäjän miehittämällä niemimaalla on ollut vakava vesipula siitä lähtien, kun Ukraina reagoi Venäjän hyökkäykseen katkaisemalla suuren osan niemimaan vesihuollosta.