Sotilaslähde: Kiina hyökännyt 20 kertaa laserilla USA:n koneita vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

CNN uutisoi Kiinan käyttäneen laseria USA:n koneita vastaan Tyynellämerellä.

Yhdysvaltain armeijan anonyymin tietolähteen mukaan tapauksia on esiintynyt jo noin 20 syyskuun 2017 jälkeen. CNN uutisoi, että lasereilla on häiritty Yhdysvaltain ilmavoimien koneita ja että Kiinan epäillään olevan hyökkäysten takana. Viimeisin tapaus on esiintynyt kuluneen kahden viikon aikana.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin Yhdysvaltain asevoimien varoittaneen lentäjiään mahdollisista laserhyökkäyksistä Afrikan sarven alueella Kiinan rakennettua ensimmäisen merentakaisen sotilastukikohtansa Djiboutiin.

Tuoreiden epäilyjen mukaan Kiina on alkanut käyttää laseria nyt myös Etelä-Kiinan merellä. Yhdysvallat ei ensisijaisesti epäile Kiinan armeijan olevan hyökkäysten takana. On kuitenkin mahdollista, että iskujen tekijät toimivat Kiinan hallituksen puolesta.

Kiina ja Yhdysvallat ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen, joka kieltää laserin käytön sodankäyntimenetelmänä. Kiinan armeijan tuottamassa sanomalehdessä on kuitenkin esitelty laserien tehokkuutta jo vuonna 2015.

Kiinan puolustustusministeriö on kieltänyt huhut laserhyökkäyksistä Etelä-Kiinan merellä.

Kiinan ulkoministeriön puhemies kommentoi, ettei Kiina ole löytänyt mitään ”syytä tai vihjettä, mikä olisi voinut johtaa USA:n raportoimaan tilanteeseen.”