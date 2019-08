Sotilaskoneet vesipommittivat tulipalon Venäjällä

Venäjän asevoimat ilmoittaa sammuttaneensa valtavan ammusvarastopalon Siperian Krasnojarskissa.

Sammutustöihin oli hälytetty kymmenen suurta Il-76-rahtikonetta ja viisi Mi-8-helikopteria, joista osa oli aiemmin sammuttamassa lähellä riehuvia metsäpaloja.

Tulipalon epäillään sytyttäneen jopa yli 50 000 tykistöammusta Achinskissa sijainneessa vanhassa varastorakennuksessa. Yli 9500 ihmistä evakuoitiin 20 kilometrin säteellä.

BBC:n mukaan kuusi ihmistä vietiin sairaalahoitoon räjähdysten jälkeen, mutta kukaan heistä ei ole kriittisessä tilassa. Kauas lentäneet sirpaleet vaurioittivat muun muassa alueella sijaitsevaa koulua, päiväkotia ja tehdasaluetta. Varapuolustusministerin, kenraali Dmitry Bulgakovin mukaan vahingot jäivät lieviksi.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin runsaasti videoita räjähdyksen aiheuttamasta valtavasta paineaallosta ja myöhään yölle jatkuneista tulipaloista.

The fire at a military warehouse in the Achinsky district of the Krasnoyarsk Krai has been completely contained, there is no open fire https://t.co/ToazKth5l7 #Russia pic.twitter.com/9nPE1l4xXY

