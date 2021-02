Sotilasarvoilla on erikoiset taustat – tätä tittelit tarkoittavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kapteeni-sana tulee latinan caput- eli pää-sanasta.

Reserviläinen-lehti on julkaissut perusteellisen katsauksen sotilasarvojen nimihistoriaan. Arvojen nimillä on usein värikäs mutta looginen tausta. Joistain tulkinnoista on useita versioita.

* Marsalkan tausta on hieman oudompi. Nimitys tulee hevosen (marha) palvelijasta (shalka) eli tallirengistä, mutta päätyi ensin tarkoittamaan sotaretken komentajan apulaista tai ratsuväen komentajaa ennen ylenemistään huipulle.

* Kenraali tulee moniin kieliin ranskan génèralista. Hän oli alkujaan yleinen johtaja tai kaikkien johtaja, jota arvo yhä tarkoittaa.

* Eversti tulee suomen kieleen saksan (Oberst) ja ruotsin (överste) kautta. Se merkitsi aluksi ylintä kapteenia, myöhemmin komentajaa. Vastaava colonel on johdettu kolonnasta eli osastosta.

* Majuri voi tulla sanasta maior eli suurempi tai kuvastaa huollon ja vartioinnin vastuita.

* Luutnantti on sijainen. Latinasta ranskaan tullut ilmaisu on lieu tenant eli paikkaa pitävä. Näin everstiluutnantti on siis everstin sijainen.

* Vänrikki (Fahne) oli aluksi lipunkantaja. Ratsuväen lippu oli cornette ja sen kantaja tietysti kornetti.

* Vääpelin ja kersantin uskotaan juontuvan Rooman valtakunnan virkamiehestä, serviens. Saksassa weibel voi olla myös oikeuden lähetti tai kirkon palvelija.

* Amiraali juontuu arabian kielen emiiristä. Kontra-amiraali oli armadan jälkipään johtaja – armada saattoi joutua tekemään täyskäännöksen.