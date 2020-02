Sotilas avasi tulen siviilejä kohti Thaimaassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa. Ampujaa ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

Thaimaalainen sotilas on ampunut lukuisia ihmisiä Nakhon Ratchasimassa, joka sijaitsee lähellä maan pääkaupunki Bangkokia. Mediatietojen mukaan ampuja on Thaimaan asevoimien sotilas.

Puolustusministeriön tiedottaja kertoi BBC:lle, että sotilas aloitti ammuskelun sotilaskasarmilla. Sen jälkeen hän on varastanut sotilasajoneuvon ja ajanut paikallisen ostoskeskuksen lähelle, jossa avasi tulen siviileitä kohti.

Paikallisen medialähteen mukaan ampumavälikohtauksessa on saanut surmansa ainakin 12 ihmistä.

Poliisi on eristänyt ostoskeskuksen yrittäessään jäljittää epäiltyä, jonka on ilmoitettu piileskelevän rakennuksen sisällä. Epäillyn motiivi on edelleen epäselvä eikä häntä ole saatu kiinni. Poliisi kehottaa paikallisia ihmisiä pysymään kotona ja välttämään alueelle tulemista.

BBC:n mukaan sotilas julkaisi sosiaalisen median tileilleen päivityksiä ammuskelun aikana. Hän oli myös aiemmin ladannut sosiaaliseen mediaan kuvia aseista.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita tapahtumapaikan läheltä, joissa kuuluu ammuskelun ääniä.

Artikkelia päivitetty 8.2. kello 15.50.