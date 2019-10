Sotilaita aiottiin kuljettaa ballistisilla ohjuksilla

Yhdysvaltojen asevoimilla oli 1950-luvulla käsittämättömältä kuulostava idea. Army Missile Transport Program -nimellä tunnetussa hankkeessa kehitettiin nimittäin vakavissaan tapaa toimittaa joukkoja nopeasti taistelukentälle ballistisilla ohjuksilla.

Popular Sciencen mukaan hurja hanke sai alkunsa Yhdysvaltojen armeijan omasta miehitetystä avaruuslento-ohjelmasta. Se ei koskaan toteutunut, mutta poiki hurjan ajatuksen sotilaiden ja kaluston kuljettamisesta ohjuksilla. Yhdysvaltojen armeija tutki ideaa vuoden ja tuli siihen tulokseen, että ajatus oli ”täysin toteuttamiskelpoinen”. Ideaa pidettiin alkuun jopa niin hyvänä, että sen katsottiin tuovan ”modernille armeijalle” hyötyjä, joita lentokoneilla ei voitaisi saada.

Ydinaseiden asiantuntija Martin Pfeiffer kertoo suunnitelmasta Twitterissä. Hän on jakanut myös kuvia alkuperäisistä projektin asiakirjoista (alla). Niissä kuvataan muun muassa, miten Redstone-ohjus toimittaisi sotilaiden kapselin kohteeseensa hieman kuin miniavaruuslentona.

Redstone oli ensimmäinen raskas amerikkalainen ballistinen ohjus. Se kehitettiin käytännössä natsi-Saksan V2-raketin pohjalta. Noin 50 kilometrin korkeuteen kipuava ja maksimissaan hieman yli 300 kilometrin päähän lentävä ohjus olisi antanut hurjan kyydin sen matkassa olleille sotilaille. Kuljetuskäytössä olisi laukaistu kaksi eri laskuvarjoa hidastamaan muuten yli viisinkertaisella äänennopeudella maata lähestyvää kapselia. Loppujarrutus olisi tehty jarruraketeilla.

Redstone-ohjusten käyttö kuljetuksiin ei kuitenkaan ottanut alun innostuksen jälkeen tulta eikä rahoitusta lopulta jatkettu. Hankkeen torppaamisen vaikutti myös Nasan perustaminen ja Yhdysvaltojen armeijan avaruusohjelman lopettaminen.

— Martin “Doomsayer” Pfeiffer (⧖) 🏳️‍🌈 (@NuclearAnthro) April 19, 2019