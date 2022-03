Sotilaiden omaisten epätoivo Venäjällä – pojat katoavat Ukrainaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministeriö poisti sivuiltaan läheisille tarkoitetut yhteystiedot, kun hyökkäys alkoi.

Sotilaiden äidit -järjestön Pietarin osaston johtaja Oksana Paramonova maalaa epätoivoisen kuvan venäläisten sotilaiden omaisten tilanteesta.

Hän kertoo Meduzan haastattelussa venäläisvanhempien yhteydenottojen kasvaneen dramaattisesti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Keinot ovat kuitenkin vähissä. Tilannetta vaikeuttavat Venäjän viranomaisten vaikeneminen sodan todellisuudesta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa kuristava lainsäädäntö.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB antoi lokakuussa määräyksen, joka käytännössä kielsi Sotilaiden äitejä ja muita järjestöjä keräämästä mitään tietoja asevoimista.

– Henkilökohtaiset tiedot, terveystiedot, rikosrekisterit, tutkinnat – meillä ei ole oikeutta kerätä mitään näistä, Oksana Paramonova kertoo.

Hänen mukaansa sotilaiden vanhemmilla ei ole enää muita vaihtoehtoja kuin soittaa Sotilaiden äitien neuvontapuhelimeen.

– Jotkut soittajat kertovat yrittäneensä soittaa yksikköön [jossa heidän lapsensa on viimeksi palvellut], mutta kukaan ei ole vastannut tai sitten heidän on käsketty odottaa siihen asti, että tietoja on saatavilla. Jotkut heistä kertovat tavoitelleensa puolustusministeriötä, mutta ministeriö ei ole julkaissut mitään tietoa siitä, minne omaisten tulisi ottaa yhteyttä sen jälkeen, kun tiedot poistettiin helmikuun 24. päivänä [hyökkäyspäivä], Paramonova jatkaa.

Järjestö jakaa nyt vanhemmille vuosien saatossa kerättyjä viranomaisten kontaktilistoja siinä toivossa, että joku pystyy antamaan vanhemmille tietoja sotaan kadonneista pojista.

Jättitappiot

Venäjän joukot ovat kohdanneet Ukrainassa kovaa vastarintaa ja kokeneet raskaita tappioita. Venäjän johto kiisti ensin, että Ukrainaan on lähetetty varusmiehiä. Tämä kuitenkin myönnettiin myöhemmin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lisäksi luvannut Ukrainassa menehtyneiden sotilaiden perheille ylimääräisen viiden miljoonan ruplan eli noin 35 000 euron korvauksen. Putinin mukaan se maksetaan laissa säädettyjen yhteensä yli seitsemän miljoonan ruplan eli noin 50 000 euron päälle. Myös varusmiesten käyttö sodassa on luvattu lopettaa ja siitä vastanneet panna tilille virheeksi maalatusta tilanteesta.

Oksana Paramonova ei kuitenkaan usko Kremlin vakuutteluja vastuunkannosta. Hän uskoo valtion maksavan ”joitakin korkean profiilin maksuja”.

– Loput juuttuvat parhaassa tapauksessa vuosiksi oikeusprosessiin. Pahimmassa tapauksessa perheet yrittävät saada maksunsa jonkin aikaa ja luovuttavat sitten ja antavat asian olla. ”Mitä tälle mahtaa – tällainen on maamme”, Paramonova sanoo.

Oksana Paramonova on puhunut kollegoineen lukuisien Ukrainaan kadonneiden sotilaiden vanhempien kanssa. Järjestö ei kerää virallisesti tietoja. Trendejä kuitenkin näkyy.

– Kaikki vanhemmat tuntevat tiettyä äidillistä voimattomuutta, hän summaa.

Paramonova arvioi, että vanhempien avuttomuuden tunteet ja kyvyttömyys tehdä yhteistyötä sekä valtion totaalinen kontrolli sotilaiden elämään tulevat tuskin johtamaan pitkässä juoksussa mihinkään hyvään venäläisessä yhteiskunnassa.