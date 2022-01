Sotilaat käyttivät YK-kypäriä Kazakstanissa

Kazakstanin turvallisuusjoukot ovat hajottaneet viime viikkoina laajoja mielenosoituksia rajuin otteihin. Maan hallinnon tueksi on lisäksi lähetetty Venäjän sotilaita Kollektiivisen turvallisuusjärjestö CSTO:n nimissä.

Ulkomailla on ihmetelty mediakuvia, joissa sinisillä YK-kypärillä varustautuneet sotilaat osallistuvat mellakoiden kukistamiseen. Eräässä kuvassa rynnäkkökivääriä kantavat sotilaat ottavat mukaansa tainnutuskranaatteja varustelaatikosta.

YK:n tiedottaja vahvistaa Radio Free Europe -julkaisulle, etteivät kyseiset sotilaat osallistu viralliseen rauhanturvaoperaatioon. Asiasta on huomautettu Kazakstanin hallitukselle.

– Yhdistyneiden kansakuntien joukkoja ja poliiseja lähettävät valtiot voivat käyttää YK-merkkiä vain silloin, kun he suorittavat mandaattinsa mukaisia tehtäviä YK:n rauhanturvaajina turvallisuusneuvoston päätöksellä, tiedottaja toteaa.

Maan puolustusministeriön mukaan sotilaat kuuluvat KAZBAT-yksikköön, joka vartioi ”strategisia kohteita, lentokenttiä ja hallituksen rakennuksia”. KAZBAT-pataljoonalla on oikeus käyttää YK-kypäriä vain paraatissa tai YK:n rauhanturvatehtävillä.

Brysselin VUB-yliopiston kansainvälisen oikeuden asiantuntija Eric Davidin mukaan Kazakstanin hallinto on syyllistynyt kuvien perusteella räikeisiin väärinkäytöksiin. YK:n univormujen tai symbolien käyttö vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemiin johtavissa tilanteissa voidaan laskea sotarikokseksi, jos kyseessä on kansainvälinen konflikti. Sisäisten levottomuuksien kontekstissa kyseessä olisi laiton toimenpide, mutta ei sotarikos.

YK-kypärien käyttö voi viitata laajan liikekannallepanon aiheuttamaan kalustopulaan. Hallinto voi pyrkiä lisäksi luomaan vaikutelmaa, että sen tueksi olisi lähetetty aitoja YK-joukkoja.

Troops in #Kazakhstan seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? pic.twitter.com/fbjwt2VF3U

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) January 9, 2022