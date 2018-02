Sotilaallisen liittoutumattomuuden suosio on vahvistunut

Lähes joka toinen pitää sotilaallista liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää Suomen puolustus.

Reserviläisliiton toimeksiannosta tehdyssä kyselyssä 47 vastaajista pitää nyt sotilaallista liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää Suomen puolustus. Vuosi sitten liittoutumattomuuden kannalla oli 39 prosenttia vastaajista.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on EU:n sotilaallinen yhteistyö, jonka kehittämistä ja laajentamista kannattaa nyt 26 prosenttia suomalaisista. EU-puolustuksen kannatus on vuodentakaisesta kasvanut kolme prosenttiyksikköä. Vastaaja saattoi valita vain yhden vastausvaihtoehdon.

Sotilaallisen liittoutumisen kannatus on laskenut jonkin verran. Yksitoista prosenttia suomalaisista haluaisi nyt solmia puolustusliiton Ruotsin kanssa. Vain kahdeksan prosenttia on sitä mieltä, että Suomen kannattaisi järjestää puolustuksensa ensisijaisesti Nato-jäsenyyden varaan. Nato-jäsenyyden kannatus on vuodentakaisesta laskenut kolme prosenttiyksikköä ja Ruotsin kanssa tehtävän puolustusliiton puolestaan yhden prosenttiyksikön.

Nato-option säilyttämisen kannalla on 56 prosenttia vastaajista. Nato-jäsenyyden hakemista vastustaa 31 prosenttia suomalaisista. NATO-jäsenyyden hakemista nyt tai lähivuosina kannatti kyselyssä yhdeksän prosenttia vastaajista.

Liittoutumiskysymys jakaa erilaisia väestöryhmiä. Maaseudulla asuvista liittoutumattomuutta kannattaa suhteellisesti suurempi osuus suomalaisista kuin kaupungeissa. Myös keskimääräistä useampi vasemmistoliittolainen, perussuomalainen, sosialidemokraatti ja keskustalainen kannattaa Suomen puolustuksen rakentamista jatkossakin liittoutumattomuuden varaan.

Kokoomuslaiset kannattavat keskimääräistä enemmän Nato-jäsenyyttä, kun taas vihreiden kannattajat ovat muita suomalaisia laajemmin EU:n yhteisen puolustuksen kannalla. EU:n varaan perustuva puolustusratkaisu olisi mieluinen myös monelle ylemmälle toimihenkilölle, kaupungissa asuvalle suomalaiselle sekä korkean koulutuksen saaneelle henkilölle.

Nato-jäsenyyden kannatus on selvästi korkeinta Kokoomuksen äänestäjien keskuudessa, mutta heistäkin kuitenkin vain 22 prosenttia pitää sitä parhaana tapana järjestää Suomen puolustus. Viisi prosenttia kokoomuslaisista hakisi jäsenyyttä nopeasti ja 15 prosenttia lähivuosina. Tutkimuksen mukaan kokoomuslaisista 69 prosenttia kannattaa virallista Nato-optiota.

Kantar TNS Oy toteutti tutkimuksen Reserviläisliitto ry:n toimeksiannosta. Puhelinhaastatteluja tehtiin 29.1 – 12.2. välisenä aikana 1 003. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.