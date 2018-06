”Sotevaliokunnan syyllistämisen loputtava – viivästyminen on hallituksen syytä”

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) ei allekirjoita pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita siitä, että sote-lakien viivästyminen olisi sosiaali- ja terveysvaliokunnan syytä.

Juha Sipilä sanoi keskiviikkona, että virkamiesarvion mukaan sote-uudistuksen alkaminen lykkääntyy vuoteen 2021, jos sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos ei ole valmis heinäkuussa.

– Opposition edustajana ja soten ytimessä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvana en suostu allekirjoittamaan pääministerin lausuntoa. Aikataulut paukkuvat, mutta se on ihan hallituksen omaa syytä. Hallituksen omat urakkalaskelmat ovat pettämässä ja siihen hallitus saa etsiä syyt ihan omasta toiminnastaan, Arja Juvonen sanoo.

Hänen mukaansa sote-lakien valmistelu on ollut puutteellista ja perustuslakivaliokunnan esiin nostamat ja korjaamista vaativat asiat olivat odotettavissa.

– Perustuslakivaliokunnan lausunto on velvoittava ja meidän tulee tehdä vaadittu korjaukset huolella. Lainvalmistelussa on ollut vajavuutta ja puutteita, mutta hallitus ei ole niitä joko ymmärtänyt, osannut odottaa tai ei ole edes välittänyt tietää. Hallituksen lehmänkaupat valinnanvapaudesta ja maakuntauudistuksesta on johtanut siihen, että koko sote-paketti on solmussa ja sekaisin, Juvonen sanoo.

Hän huomauttaa, että lainvalmistelun heikkous on ollut esillä usein tällä hallituskaudella.

– On ollut lakiesityksiä, joita on vedetty pois ja joissa on ollut ongelmia. Nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan niskaan laitetaan valtavaa painetta ja kiirettä, jolla väkisin yritetään viedä tätä suurta soteuudistusta läpi. Painetta ja syyllistämistä ei kuitenkaan tule sysätä valiokunnan niskaan – opposition edustajana en suostu ottamaan vastuuta siitä, että hallituksen sotepaketti on sekaisin, Juvonen toteaa.