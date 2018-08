Sote-valiokunnan Hannakaisa Heikkinen: Syyskuussa saadaan valmiiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtaja Krista Kiurun mukaan valiokunta on vilpittömästi päättänyt yrittää ponnistella syyskuun ajan.

Eduskunnan sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ilmaisi tyytyväisyytensä, kun eduskunnan sote-valiokunnan kokous päättyi tänään maanantaina.

– Ilokseni totesimme, että meillä on yhteinen tahtotila siitä, että syyskuussa tämä saadaan valmiiksi, Heikkinen kertoi toimittajille kokouksen päätyttyä.

Heikkinen luonnehti valiokunnan ilmapiiriä ”huojentuneeksi ja hyväksi”.

– Kyky päätöksentekoon ja mahdollisuus äänestää asiantuntijakuulemisen päättämisestä antoi hyvän startin syksylle, Heikkinen sanoi.

Valiokunta äänesti tänään asiantuntijakuulemisten päättämisestä. Hallituspuolueiden äänin 10-7 asiantuntijakuuleminen päätettiin päättää.

– Monia tahoja on kuultu 3-4 kertaa. Jossain vaiheessa pitää vain todeta, että meillä on riittävä aineisto, hallituksen vastineet ovat riittävät ja nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli käydään valmistavat keskustelut myös valinnanvapauden osalta. Jossain vaiheessa lähiviikkoina meillä on myös mietinnöt pöydällä, Heikkinen sanoi.

Heikkisen mukaan ensimmäistä kertaa sote-valiokunnan kokouksessa tunnelma oli sellainen, että syyskuu tehdään tiukasti töitä, jotta perustuslakivaliokunnan on mahdollista ottaa lakipaketista koppi ja laeista on mahdollista äänestää marraskuussa eduskunnan suuressa salissa.

Toiveena on, että maakuntavaalit olisivat toukokuussa.

– Sitä kohden koko valiokunta näyttäisi haluavan työskennellä, Heikkinen sanoi.

Sote-kokonaisuudessa vielä ”monenlaista tarvottavaa”

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) vahvisti, että valiokunta päätti yksituumaisesti syyskuun aikatauluista.

– Syyskuun osalta meillä on kiire ja halutaan jatkaa aika rivakkaa työskentelyä, Kiuru kertoi toimittajille.

Kiurun mukaan valiokunta on toimintakykyinen ja ”hyvässä iskussa”.

Tiistaista perjantaihin valiokunta työskentelee aamupäiväisin, mutta maanantait on varattu kansanedustajille maakunnissa olemiseen. Iltapäivät on varattu muille valiokunnille ja täysistunnoille.

Kiuru ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen, saako valiokunta mietintöluonnoksensa valmiiksi syyskuun aikana.

– Meillä on vielä monenlaista tarvottavaa tässä sote-kokonaisuudessa. Valiokunta tarkastelee vielä näitä aikatauluja, kun seuraavaksi palaamme sorvin ääreen 3.9. Silloin on tarkoitus katsoa tarkemmin, miten aikataulua rytmitetään. En lähde nyt ottamaan kantaa siihen, mikä todellinen ja realistinen aikataulu on, Kiuru sanoi.

Hannakaisa Heikkinen sanoi, että valiokunnalla on yhteinen tahtotila siitä, että mietintöluonnos saadaan valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Eikö tämä pidäkään paikkaansa?

– Kyllä me olemme hyvin vilpittömästi olleet tänään yhdessä sitä mieltä, että yritetään ponnistella tämä syyskuu. Minusta on hyvä lähteä siitä, että syyskuun aikana yritetään saada tätä mietintöä eteenpäin. Olemme ehdottomasti sitoutuneet siihen, että tehdään syyskuu töitä laajennetuilla aikatauluilla, jotta tämä mietintö voidaan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta saada aikaan, Kiuru vastasi.

Kiuru ei vastannut kysymykseen, onko hänen Uutissuomalaisessa kesällä esittämänsä arvio siitä, että sote-uudistus kaatuu perustuslakivaliokunnassa, yhä voimassa.

– Palataan näihin muihin asioihin myöhemmin, Kiuru vastasi.

Oppositio olisi halunnut jatkaa asiantuntijakuulemisia

Kiurulta kysyttiin, jyräsivätkö hallituspuolueet opposition äänestyksessä asiantuntijakuulemisten päättämiseksi.

– Tämä on eduskunta, ja täällä tehdään päätöksiä myös valiokunnissa demokraattisesti. Ja tältä osin valiokunnan enemmistö on puhunut, Kiuru sanoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen kertoi, että opposition mielestä asiantuntijakuulemista olisi pitänyt jatkaa, kun yli puolet pykälistä on muuttunut.

– Me olisimme oppositiossa halunneet kuulla vähintään perustuslakiasiantuntijoita näihin muutoksiin liittyen.

Pekonen sanoi oppositiopuolueiden pelkäävän, että perustuslakivaliokunta joutuu tekemään sen työn, minkä sosiaali- ja terveysvaliokunta jättää nyt tekemättä, kun asiantuntijakuuleminen päätettiin.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoi odottaneensa, että hallitus ottaisi vakavasti perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset.

– Ainakin itselläni hämmästys oli suuri, kun hallitus vaikuttaa edelleen haluttomalta korjaamaan omaa lakiesitystään sellaiseksi, että se voisi mennä eduskunnassa läpi, Alanko-Kahiluoto sanoi.

