Suvi Hautanen: Sote-uudistus tuskin valmistuu ennen kesälomia

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuullut toistamiseen valtiosääntöasiantuntijoita sen jälkeen, kun sote-asiantuntijat ovat kertoneet näkemyksensä valinnanvapauslakiehdotuksesta.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen valtiosääntöasiantuntijat olivat valmiita näyttämään keltaista tai jopa vihreää valoa valinnanvapausehdotukselle. He jättivät kuitenkin portin raolleen eivätkä halunneet naulata kiinni lopullista kantaansa ennen sote-asiantuntijoiden kuulemista.

Sote-asiantuntijoista viisi seitsemästä suhtautui erittäin kriittisesti valinnanvapauslakiehdotukseen.

Sen jälkeen valtiosääntöasiantuntijat eivät ole halunneet kommentoida valinnanvapausehdotusta tiedotusvälineille yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén sanoi viime torstaina toisen kuulemisensa jälkeen, että kokonaisuus on hyvin monimutkainen. Lakiehdotuksessa on sekä yksityiskohtiin että osakokonaisuuksiin liittyviä kysymyksiä ja periaatteellisempia, ehdotettua järjestelmää koskevia kysymyksiä, joita perustuslakivaliokunnassa pohditaan. Hidén ei halunnut yksilöidä näitä kysymyksiä.

Tiettävästi ehdotuksessa ei ole sellaisia perustuslaillisia ongelmia, joita ei voitaisi korjata, mutta ilmeisesti korjattavaa on aika paljon. Hidén väläytti, että hallitus voisi antaa joissain kysymyksissä täydentävän lakiesityksen tai ministeriöt voisivat olla perusteellisemmassa valmistelussa mukana, kun lakiehdotusta korjataan eduskunnassa.

Samalla emeritusprofessori lausui painokkaasti sitä, että lain käsittelyn aikataulu on liian tiukka. Hän antoi ymmärtää, ettei kevätistuntokausi riitä lain huolelliseen käsittelyyn.

Kahden viikon aikalisä politikointia?

Heti seuraavana päivänä, viime perjantaina, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti kahden viikon aikalisän sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyyn. Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan aikalisän vuoksi laeista päästäisiin äänestämään vasta heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Tässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan uudessa aikataulussa ei Kiurun mukaan ole varattu aikaa siihen, jos valinnanvapauslakiin joudutaan tekemään paljon korjauksia tai tulee muita mutkia matkaan.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Kaikkonen (kesk.), Kalle Jokinen (kok.) ja Simon Elo (sin.) lähettivät eilen julkisuuteen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole asiaa kesätauolle ennen kuin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät kiireelliset lait on hyväksytty eduskunnassa.

Syynä patisteluun on se, että oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on linjannut, että lakien tulee olla voimassa 1. heinäkuuta, jotta maakuntavaalit voidaan järjestää 28. lokakuuta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan aikalisän jälkeen Jääskeläinen tosin lievensi kantaansa ja sanoi, ettei lakien hyväksyminen ole ”niin päivän päälle”. Jääskeläisen mukaan on mahdollista keksiä ”luovia ratkaisuja”, jotta vaalit pystytään pitämään tiukemmalla aikataululla.

Vaalijohtajan ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kannanotot eivät varsinaisesti lisää luottamusta kritisoitua uudistusta kohtaan, jonka uskottavuus on jo valmiiksi vaakalaudalla.

Kannanottoja voi ymmärtää siitä näkökulmasta, jos sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtavan oppositiopoliitikon Krista Kiurun epäillään politikoivan ja lykkäävän lakien hyväksymistä muutamalla päivällä takarajan yli sen vuoksi, että maakuntavaaleja jouduttaisiin siirtämään.

Perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat – muutkin kuin Mikael Hidén – ovat kuitenkin pitäneet lain käsittelyaikataulua liian tiukkana jo valiokuntakäsittelyn alusta alkaen.

Viime vaalikauden farssia ei pidä toistaa

Kun perustuslakivaliokunta saa lausuntonsa valmiiksi touko-kesäkuussa, selviää kuinka paljon korjattavaa valinnanvapauslaissa on. Jos näyttää siltä, korjaukset edellyttävät perusteellisempaa valmistelua tai täydentävää lakiesitystä hallitukselta, tarvittava aika kannattaa ottaa valmisteluun.

Melko tuoreessa muistissa on vielä farssi viime vaalikauden lopulta, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta yritti runnoa läpi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia. Perustuslakivaliokunta kaatoi silloin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa pika-aikataululla uusiksi kirjoitetun lakiehdotuksen ja piti huolen sitä, että valiokunta voi jatkaa enää lainvalmistelua. Tämänkaltaista näytelmää ei kannata toistaa.

Jos maakuntavaaleja täytyy siirtää sen vuoksi, että valinnanvapauslaki kaipaa korjaamista, niin siirrettäköön niitä.

