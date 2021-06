Sote-uudistus on kuin alokkaan asento – ”se ei korjaamalla parane”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan täytyy analysoida, mitä sote-uudistukselle voidaan tehdä, jos hallitus saa runnottua sen läpi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan puolue keskittää kaiken voimansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistuksen pysäyttämiseen, ennen kuin nuija on kopsahtanut eduskunnassa sen hyväksymiseksi.

– Siinä on paljon ja merkittäviä virheitä, jotka olisi pitänyt korjata. Hallitus on sanonutkin, että tämä viedään nyt läpi ja korjaillaan sitten. Se on aikamoista leikkiä isolla asialla, Petteri Orpo sanoi Verkkouutisille kokoomuksen puoluetoimistolla.

Verkkouutiset kysyi, mitä muutoksia kokoomus aikoo tehdä sote-uudistukseen, jos kansa antaa siihen mandaatin seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Jos nyt hallitus onnistuu kuitenkin runnomaan tämän läpi härkäpäisesti, niin sen jälkeen se täytyy todella huolella analysoida ja arvioida, mitä sille mallille tehdään. Pidän sitä erittäin huonona, jos se nyt läpi viedään ja toimeenpano alkaa, Orpo sanoi.

Uudistus vaatii korjaussarjan

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan on selvää, että hallituksen sote-uudistus vaatii korjaussarjan. Orpon mielestä uudistuksen suurin ongelma on kuin alokkaan asento.

– Se ei korjaamalla parane. Se on kaikkein suurin ongelma tässä, Orpo totesi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut sote-uudistusta koskevan mietintönsä valmiiksi eilen maanantaina 11 tunnin kokouksen päätteeksi.

Kokoomuksen kansanedustajien mukaan hallituspuolueet runnoivat mietinnön läpi välittämättä sen vakavista valuvioista ja asiantuntijalausuntojen kritiikistä.

Orpon johdolla kohti eduskuntavaaleja

Orpo kertoi eilen Helsingin Sanomille, että kokoomus valmistautuu pääministeripuolueen asemaan. Ennen seuraavia normaalissa aikataulussa pidettäviä eduskuntavaaleja järjestetään kokoomuksen puoluekokous.

Orpolta kysyttiin, haluaako hän johtaa puheenjohtajana kokoomuksen eduskuntavaaleihin. Orpo ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen.

– Sunnuntaisesta illasta lähtien kokoomus on lähtenyt valmistautumaan kohti eduskuntavaaleja minun johdollani. Sitä työtä lähdetään tekemään. Aikaa on reilu puolitoista vuotta, Orpo vastasi.

Orpolta kysyttiin vielä, aikookohan pyrkiä puheenjohtajana jatkokaudelle.

– Minun johdollani mennään kohti eduskuntavaaleja, Orpo toisti.

