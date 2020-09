Sote-uudistus iskee naisvaltaisiin yrityksiin

Sote-palvelujen tuottajina on tuhansia yrityksiä ympäri Suomea. Näistä yrittäjistä vähintään 80 prosenttia on naisia.

– Kaikki sote-palvelujen monipuolista järjestämistä vaikeuttava lainsäädäntö on suora isku myös naisten yritystoimintaa vastaan. Alalla on satoja 1-9 henkilöä työllistäviä kuntoutus, fysioterapia, psykoterapia, toimintaterapia, sairaanhoitaja ym. sote-yrityksiä ja lisäksi tuhansia yksinyrittäjiä, toteaa Sote Palveluyrittäjät SOTEPA ry:n puheenjohtaja Aino Sainio.

Meneillään olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa alan yritykset on jätetty kokonaan esityksen ulkopuolelle.

Sainion mielestä esitystä pitää muuttaa siten, että se johtaa toimivaan monituottajuuteen sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tasavertaisuuteen sääntelyssä, hinnoittelussa ja valvonnassa.

– Nyt esitetyssä muodossa järjestämislaki sitoo maakuntien kädet tavalla, joka kohtuuttomasti rajoittaa niiden mahdollisuuksia järjestää hyvät ja joustavat palvelut maakunnan asukkaille lähellä kotia.

Mikäli järjestämislaki tehdään vain julkista palveluntuottajaa varten, se iskee Sainion mukaan pahasti lähipalveluja tuottaviin yrityksiin ja heidän työntekijöihinsä, jotka myös ovat 80-prosenttisesti naisia.

– Yli 70 prosenttia esimerkiksi fysioterapia- ja psykoterapiapalveluista tuotetaan yksityisissä yrityksissä ja julkisen sektorin osuus on noin 30 prosenttia. Näiden palvelujen tuottaminen ilman yrityksiä ei ole mahdollista, hän toteaa.

Järjestämislakia täytyy Sainion mukaan muuttaa siten, että asiakkaiden oikeutta valita palveluntarjoajansa parannetaan. Tämä on toteutettavissa järjestämislakiin tehtävällä kirjauksella, ja valintaoikeuden on katettava vähintään tietyt perustason tuotteistetut palvelut.

SOTEPA ry toteaa, että lakiesityksessä oleva kohta, jossa sote-yritykset alistetaan vain täydentäväksi toiminnaksi, on poistettava.

– Palvelut on järkevää jatkossakin ostaa lähellä asiakkaita toimivilta sote-yrityksiltä, mikä on kustannustehokas malli valtiolle ja maakunnille. Malli on laadukas lähipalvelu asiakkaille (esimerkiksi halvausten, leikkausten, onnettomuuksien jälkihoito ja kuntoutus, mielenterveys ja muut vastaavat palvelut). Merkittävä osa ensihoidosta ja potilassiirroista on kustannustehokasta hoitaa edelleen lähipalveluna paikallisten yritysten toimesta, Sainio sanoo.