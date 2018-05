Kaupunkien rooli kasvaa tulevaisuudessa, kirjoittaa Anna-Kaisa Ikonen.

Kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikosen mukaan sote-uudistuksen voi nähdä mahdollisuutena kirkastaa kaupunkien tehtävää ja keskittyä selkeästi sivistys- ja elinvoimakaupungin rooleihin.

– Kun raskaat sote-vastuut siirtyvät pois, kaupungit voivat keskittyä siihen, missä ne ovat vahvimmillaan, Tampereen entinen pormestari ja nykyinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Ikonen muistuttaa, että kaupungit keskittyvät jatkossakin alueensa kehittämiseen, elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kaupungeille jää ”joukko erittäin painavia tehtäviä” kouluista kaavoitukseen ja elinkeinopolitiikkaan sekä yleinen toimivalta ja verotusoikeus.

– Paljon tilaisuuksia kaupunkipolitiikalle on myös jatkossa muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, tulevaisuuden MAL-sopimuskäytäntöjen linjaamisessa, korkeakoulupolitiikassa, rahoitusratkaisuissa, kaupunkikulttuurin tukemisessa ja monessa muussa. Kasvupalvelupiloteissakin haetaan parhaillaan allianssikumppanuusmalleja kaupunkien kanssa.

– On hyvä, että kaupungit tuovat roolinsa esiin, koska kaupunkien rooli – niin ristiriitaiselta kuin se sote- ja maakuntauudistuksen keskellä kuulostaakin – kasvaa tulevaisuudessa ja niissä rakennetaan Suomen tulevaisuutta. Sille on luotava edellytykset. Mahdollisuuksia on varmasti paljon enemmän kuin mihin on vielä tartuttu.

