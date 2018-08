Sote, työllisyys ja Ben Zyskowiczin kesäparta – ”kuin Richard Gere”

Kokoomuksen kansanedustajat kokoontuivat kesäkokoukseensa Ouluun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä aloitti tiistaina kesäkokouksensa tapaamalla oululaisia torilla. Ryhmäjohtaja Kalle Jokinen kertoi toripuheessaan harrastavansa villiä länttä ja intiaanien kulttuuria.

– Intiaaneilla on uskomus, että ihminen joka rakentaa ei koskaan kuole, koska hän uskoo tulevaisuuteen. Se todella tulee mieleen kun katsoo Oulua, Kalle Jokinen sanoi.

Jokinen itsekin on viettänyt kesän rakentamalla autotallia.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo kehotti puheessaan miettimään, miten Suomen talous- ja työllisyystilanne on muuttunut tämän hallituskauden aikana.

– Onhan se muutos ihan huikea. Tänään tulivat viimeiset työllisyystilastot. Meillä on tänään 120 000 suomalaista enemmän töissä kuin silloin kun hallitus aloitti. Työttömyysprosentti on laskenut 7,3;een, Petteri Orpo sanoi.

– Silloin oli aika heikko näkymä, kun -15 aloitettiin. Tämä kuvastaa hyvin sitä, mitä Suomessa tapahtuu. Oulu kuvastaa sitä, täällähän tapahtuu: rakennetaan, investoidaan, panostetaan koulutukseen, tulevaisuuteen. Älkää kertoko Turussa, mutta vähän kateellisena katson tätä.

”Muutos on saatava

eteenpäin”

Verkkouutiset kyseli kokoomuksen kansanedustajilta heidän kesänvietostaan. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen oli vähimmillä vapailla, sillä hänellä oli vain 17 lomapäivää. Niitä hän vietti USA:ssa. Työn puolesta matkoja tuli Bakuun ja Suomi-Areenalle.

– Sote on syksyn isoin asia. Ja mahdolliset uudistukset, joilla mahdollisimman moni suomalainen voi tehdä töitä. Aamun luvut ovat hyviä, mutta homma pitää jatkua, Anne-Mari Virolainen totesi.

Ryhmäkokouksen alun puhutuimpia asioita oli Ben Zyskowiczin kesäparta. Edustaja itse vitsaili, että häneltä vaan jäi aamulla parta ajamatta.

Naiskollegat vertasivat kesäpartaa Juha Sipilän ja Ilkka Kanervan vastaaviin. Myös Richard Gere mainittiin. Yksimielisesti Zyskowiczin partaa pidettiin parempana kuin Sipilän. Zyskowiczkin oli yksimielinen.

– Kannatan Sipilän pääministeriyttä – vaalikauden loppuun saakka! Sitten tulee Petteri Orpo, Ben Zyskowicz julisti. (juttu jatkuu kuvan alla)

Kokoomuskansanedustajista Espoon Mia Laiho mökkeili kesän aikana Pirkanmaalla ja matkasi Latviassa. Sote on hänenkin mukaansa syksyn iso juttu.

– Suhtaudun niin, että muutos on saatava eteenpäin. Tämä antaa raamit isossa mitassa. Ei voida junnata samoja asioita vuodesta toiseen, Mia Laiho sanoi.

Sastamalan Arto Satonen oli kesällä kuumuutta paossa Pohjois-Suomessa ja Norjassa. Satonen kertoo nousseensa Saanatunturilekin. Shakkiakin tuli pelattua.

Lopen Timo Heinosen lähiajan mielenkiinto kohdistuu hänen osaomistamaansa kolmevuotiaaseen Incredible Koks -ravuriin, joka tulee ensistarttiinsa ensi viikolla Turussa. Voitto-lempinimellä tunnettu hevonen on alkanut löytää vauhtia, mutta tavoite on saada hyvä ensimmäinen kokemus.

Vapauden voitto puolestaan on Elina Lepomäen keväällä julkistettu kirja, jota on myyty huikeita määriä. Lepomäki on erilainen kirjailija – hän ei tiedä, paljonko kirjaa on myyty. Ensimmäinen iso painos kuitenkin meni nopeasti.

Lepomäki kertoo olleensa kesällä perheen kanssa maalla Hausjärvellä, jossa kävi paljon ulkomaisia vieraitakin.

– Tärkein asia syksyllä on muodostaa ensi vaalikaudeksi kannat tärkeisiin odottaviin asioihin: työmarkkinoihin, sosiaaliturvaan ja koulutukseen.

