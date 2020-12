”Sote-rahoituksen kohdistukset uudelleen luovat kysymysmerkkejä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Heidi Viljasen mukaan huolia on käytävä tarkasti läpi valiokuntakäsittelyssä.

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen, että hallituksen sote-uudistus etenee eduskuntaan. Hänen mukaansa uudistukselle on taattava asianmukainen käsittely eduskunnassa.

Viljasen mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote yhdistää palvelujen kehittämisen ja hallinnon välttämättömän uudistamisen tämän päivän tarpeisiin.

– Hoitotakuu, hoitajamitoitus, terveyskeskusten ja kuntien sotekeskuksen kehittäminen ovat uudistuksen keskiössä, eli hallitus lähtee sote-uudistukseen aidosti ihmisten palveluiden kehittäminen edellä, Heidi Viljanen sanoo tiedotteessa.

Perustettavien hyvinvointialueiden ja kuntien tulevien vuosien rahoituksesta on esitetty huolia.

– On selvää, että suuren uudistuksen myötä rahoituksen uudelleenkohdistukset luovat aina kysymysmerkkejä. Näitä huolia meidän tulee valiokuntatyössä vielä käydä tarkasti läpi. On kuitenkin merkillepantavaa, että hallitus on jo lausuntopalautteen myötä muokannut esitystään, Viljanen toteaa.

Viljasen mukaan uudeistuksessa on kysymys on palveluista ja niiden rahoitusjärjestelmän kestävyydestä, minkä vuoksi uudistuksen saaminen voimaan on äärimmäisen tärkeää.