Suvi Hautanen: Sote-professorien näkemykset ovat mutua

Suvi Hautanen on Verkkouutisten toimittaja.

Verkkouutiset uutisoi toissapäivänä, että maan eturivin sote-asiantuntijat ovat jättäneet identtiset lausunnot valinnanvapauslain luonnoksesta, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö oli nimenomaan pyytänyt heiltä erillisiä, henkilökohtaisia arvioita.

Kyse ei ole mistään rikoksesta eikä plagioinnista, koska asiantuntijat olivat valmistelleet lausuntoa yhdessä. Menettelytapana se herättää kuitenkin kysymyksen, eivätkö asiantuntijat kykene muodostamaan itsenäisesti kokonaiskuvaa uudistuksesta.

Jos tarkastelee niitä lausuntoja, joita toiset asiantuntijat ovat jättäneet itsenäisesti, niissä otetaan kantaa tiettyihin, omasta erikoisalasta kumpuaviin yksityiskohtiin, mutta ei maalata kuvaa lukuisista vaaroista, joihin uudistus voi johtaa, niin kuin identtisissä lausunnoissa.

Huomio tulisi nyt kiinnittää siihen, mihin asiantuntijat perustavat näkemyksensä eli löytyykö heidän näkemyksilleen kovaa pohjaa. Ministeriölle annetun lausunnon perusteella asiantuntijoiden johtopäätökset eivät perustu tutkittuun tietoon, vaikka sellaistakin löytyisi.

Lausunnon lähdeviitteiden tarkastelu hämmästyttää. Lausunnon johdanto on lähdeviitoitettu säntillisesti. Siinä viitataan maailman onnellisuusraporttiin, THL:n tilastoihin, leipäjonotutkimukseen ja useampaan tutkimukseen huono-osaisuudesta.

Kun päästään varsinaiseen asiaan eli ministeriön asiantuntijoille esittämien kysymysten tarkasteluun, lähdeviitteet lähestulkoon loistavat poissaolollaan. Lähteinä on käytetty journalistista artikkelia ja Duodecim-lehden asenteellista pääkirjoitusta, jotka eivät edusta tieteellistä tutkimusta. Ainut lähteenä mainittu terveystaloustieteellinen tutkimus on sivuutettu yhdellä lauseella: ”Kilpailun vaikutuksista palvelujen parempaan saatavuuteen on muualtakin näyttöjä.”

Lausuntoa on vauhditettu käyttämällä sanoja, kuten ”vaara”, ”puoskari” ja ”palvelushoppailu”. Lausunto onkin mutu eli musta tuntuu -mielipidekirjoitus, jota ei hyväksyttäisi yliopistossa edes kandidaatin tutkielmaksi. Maan johtavilta sote-asiantuntijoilta, professoreilta odottaisi enemmän: hyvin perusteltua ja lähdeviitoitettua esitystä siitä, miksi niin on kuin he esittävät.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) on kertonut, että viime kesänä silloista valinnanvapauslakia arvioidessaan perustuslakivaliokunta kuuli poikkeuksellisesti myös sote-asiantuntijoita valtiosääntöasiantuntijoiden lisäksi.

Kuultavana olivat identtisen lausunnon jättäneistä professori Pentti Arajärvi, professori Heikki Hiilamo, professori Jussi Huttunen ja professori Anneli Pohjola.

Valtiosääntöasiantuntijat ovat ainakin osittain perustaneet näkemyksensä siitä, onko ehdotettu järjestely perustuslain vastainen asiantuntijoiden näkemyksiin siitä, mitä järjestelystä seuraa.

Oliko kesällä tyrmätty lakiesitys todella perustuslain vastainen? Vai koordinoitiinko sote-asiantuntijoiden näkemyksiä kenties silloinkin, jotta näyttäisi siltä, että sote-asiantuntijat ovat kaikki samaa mieltä uudistuksen vaaroista?