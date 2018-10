Sote-mietintöjen valmistuminen lykkääntymässä yli istuntotauon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemies linjasi, että eduskunnan ensi viikon istuntotauon aikana ei tulisi järjestää valiokuntien kokouksia.

Sote-mietintöjen valmistuminen on lykkääntymässä yli eduskunnan ensi viikon istuntotauon.

Verkkouutisten saamien tietojen mukaan eduskunnan sote-valiokunta on päättänyt jatkaa kokoustaan tänään perjantaina kello 18.30 asti.

Valiokunta ei kuitenkaan ole saamassa mietintöjänsä niin sanotuista ensimmäisen korin laeista valmiiksi tänään, vaan mietintöjen käsittely jatkuu eduskunnan ensi viikon istuntotauon jälkeen. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) linjasi tänään, että istuntotauon aikana ei tulisi järjestää valiokuntien kokouksia.

Sote-valiokunta käsittelee parhaillaan yksityiskohtaisesti maakunta-, tuottaja- ja valinnanvapauslakien mietintöjä.

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei halunnut ottaa vielä aamupäivän kokouksen jälkeen kantaa siihen, saako valiokunta mietinnöt tänään valmiiksi.

– Kokous jatkuu puoli kahdelta. Tällä hetkellä meillä etenee työ hyvin ja valiokunnassa on ripeä tahti meneillään. Paljon on asiaa ja erittäin paljon työtä on vielä tehtävänä, Kiuru sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kiurun mukaan valinnanvapauslakimietinnön käsittelyssä on edetty hyvin, mutta työtä on vielä paljon jäljellä.

– Kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sitä kuuluisaa venymistä on ja kyllä selkärangasta on myös otettu, Kiuru sanoi.

Oppositio haluaa jättää kädenjälkensä

Kokoomuksen valiokuntavastaava, kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoi puolilta päivin ennen täysistuntoa, että työ jatkuu.

– Edetään hyvin, Sarkomaa huikkasi.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto puolestaan piti hyvin epätodennäköisenä, että tänään tulisi valmista.

– Kyllä meillä on aikamoinen työmaa vielä edessä. Koko ajan mennään eteenpäin, mutta mietinnössä on pituutta ja opposition täytyy saada tähän työhön oma kädenjälkensä. Mehän emme voi jättää tässä vaiheessa opposition omaa eriävää mielipidettä, kun se menee perustuslakivaliokuntaan, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Sen vuoksi oppositio tekee seikkaperäisiä muutosesityksiä mietintötekstiin.

Mietintöluonnokset eivät lähtökohtaisesti ole julkisia, sillä asian käsittely on vielä kesken. Mietintöluonnokset menevät seuraavaksi perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi ja palaavat sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan toiseen käsittelyyn.