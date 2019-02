Sote-lausunnossa edistystä – valiokunta kokoontuu illalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt lisäkokousaikaa tiistai- ja keskiviikkoillalle.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on päässyt eteenpäin sote- ja maakuntauudistuksesta annettavassa lausunnossaan.

– Perustuslakivaliokunta sai sote-lausunnon osalta yleiskeskustelun käytyä loppuun ja aloitimme yksityiskohtaisen käsittelyn, jota jatkamme seuraavassa kokouksessa, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi toimittajille aamupäivän kokouksen jälkeen kello 14.

Seuraava kokous pidetään tänään tiistaina 30 minuuttia täysistunnon päättymisen jälkeen tai viimeistään kello 19. Lapintien mukaan valiokunta jatkaa kokoustaan todennäköisesti kello 21:een.

– Sitten huomenna aamulla kello 8.30.

Lapintie sanoi, ettei hän ”uskalla arvata”, valmistuuko sote-lausunto tänään.

– Toivottavasti, mutta en ole varma.

Mikäli sote-lausuntoa ei saada tänään eikä huomenna aamupäivällä valmiiksi, valiokunta kokoontuu huomenna keskiviikkona lisäkokoukseen kello 17.

Eduskunnan täysistunto päättyy tänään tiistaina viimeistään kello 19 ja keskiviikkona kello 17. Lisäksi torstain täysistunnolta on poistettu kello 22 aikaraja. Syynä muutoksiin on se, että perustuslakivaliokunta on pyytänyt lisäkokousaikaa tiistaille ja keskiviikolle.