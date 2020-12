Sote-lakipaketin kääntämiseen tarvittiin 27 ihmistä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että hallituksen sote-lakiesitys on etenemässä eduskuntaan ensi viikolla.

– Tuhansien valmistelutuntien jälkeen 1 668 sivun sote-paketti on nyt lähetetty käännettäväksi, ja hallituksen esitys esitellään valtioneuvoston istunnossa tiistaina 8.12. annettavaksi eduskunnalle, Krista Kiuru kirjoitti Twitterissä.

Kiurun tviitti herätti kysymyksen, kuinka monta kääntäjää tarvitaan, jos käännettävänä on 1 668 sivua lakitekstiä ruotsiksi.

Valtioneuvostosta kertotaan, että käännöstyö on aloitettu jo huhtikuussa 2020.

– Kääntämiseen on osallistunut 20 sisäistä kääntäjää ja 7 ulkoista kääntäjää. Lausuntokierroksen jälkeen on jatkettu kääntämistä samalla kääntäjämäärällä, valtioneuvoston tililtä tviitattiin.

Yhteensä kääntäjiä on siis tarvittu 27.

Hallituksen sote-paketin käännöstyö on herättänyt kysymyksiä.

