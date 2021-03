Sote-johtaja MTV:lle: Maskipakko ei vaaranna perusoikeuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveydelliset esteet maskin käyttämiseen ovat hyvin harvassa.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydön mukaan maskin käytön pitäisi olla pakollista julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa

– Olisin toivonut, että eduskunta olisi määrännyt velvoitteen suosituksen sijaan. Suomessa rajoitukset ja ohjeet ovat kaikki olleet oikeansuuntaisia. Olemme oikeusvaltio ja rajoitukset ovat perustuneet lainsäädäntöömme, hän sanoo MTV:lle.

Hänen mukaansa Suomen pitäisi ottaa mallia muista Euroopan valtioista.

– Eduskunnalla on kuitenkin oikeus päättää asioita ja minusta maskipakko sellaisena kuin se Keski-Euroopan maissa on, ei vaaranna perusoikeuksia. Täytyyhän lentokoneessakin olla maski ja samoin voisi olla busseissakin. Jos ihminen tarvitsee happilaitetta, hän ei bussilla liiku, vaan invataksilla. Näissä asioissa on ollut rohkeuden puutetta.

Lääkäri ja kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho toteaa niin ikään MTV:lle, että terveydelliset esteet maskin käyttämiseen ovat hyvin harvassa. Hänen mukaansa suurin syy on asenne.

– Sellaiset ihmiset, jotka pystyvät liikkumaan julkisessa liikenteessä ja käymään paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, pystyvät myös käyttämään maskia.

Lääketieteellisiä syitä maskittomuuteen ei Laihon mukaan juurikaan ole.

– Voisi ajatella, että lääketieteellisiä syitä maskittomuuteen voisivat olla psyykkiset syyt tai hengityslaitetta tarvitsevat ihmiset. Ehkä noin parilla prosentilla ihmisistä on joku sellainen syy, ettei voi maskia käyttää, hän sanoo.

– Esimerkkinä sellaiset syyt, että maskin käyttäminen aiheuttaisi voimakkaan psykkisen ahdistuksen. Tällaisetkin syyt ovat varsin harvinaisia ja he olisivat jo kyllä muutenkin psykiatrisen hoidon piirissä.