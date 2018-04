Sote-asiantuntijat pääsevät ääneen – ratkaiseva kuuleminen valiokunnassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos sote-asiantuntijat ovat keskenään erimielisiä, oikeusoppineen mielestä keskeistä ovat perusteet, joita he esittävät väitteilleen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee huomenna perjantaina kello 8 alkavassa kokouksessaan valinnanvapauslakiehdotuksesta sote-asiantuntijoita.

Kuultavana ovat professori Mats Brommels, emeritusprofessori Jussi Huttunen, professori Heikki Hiilamo, lääketieteen tohtori, dosentti Juha Teperi, professori Anneli Pohjola, emeritusprofessori Martti Kekomäki ja professori Pirkko Vartiainen.

Heistä Mats Brommels on sanonut Iltalehdelle, että hänen mielestään sote- ja maakuntauudistus on vietävä läpi hallituksen mallin pohjalta. Myös Heikki Hiilamo on asettunut tukemaan hallituksen esitystä.

Pirkko Vartiaisen mielestä hallituksen esitystä pidä hyväksyä sellaisenaan. Anneli Pohjola katsoi, ettei hallituksen malli saavuta nykymuodossaan mitään uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista. Martti Kekomäki kertoi vastustavansa hallituksen mallia. Myös Jussi Huttunen on suhtautunut kriittisesti valinnanvapausesitykseen.

Valiokunnan kuulemille valtiosääntöoikeuden asiantuntijoille sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustajille on varattu mahdollisuus osallistua sote-asiantuntijoiden kuulemiseen.

Oikeusoppineista kokoukseen ovat osallistumassa emeritusprofessori Pentti Arajärvi, emeritusprofessori Mikael Hidén, professori Juha Lavapuro, emeritaprofessori Eija Mäkinen, professori Tuomas Ojanen ja professori Pauli Rautiainen.

Yleensä perustuslakivaliokunta kuulee vain oikeusoppineita, mutta sote-uudistuksen kohdalla käytännöstä on poikettu. Myös viime kesänä valtiosääntöasiantuntijoilla oli mahdollisuus tulla kuuntelemaan sote-asiantuntijoiden näkemyksiä sote-uudistuksesta. Lisäksi perustuslakivaliokunta lähetti sote-asiantuntijoiden lausunnot luettavaksi valtiosääntöasiantuntijoille. Peruslakivaliokunta edellytti lausunnossaan viime kesänä, että hallitus valmistelee valinnanvapauslain uudelleen.

Valtiosääntöasiantuntijoilta jopa vihreää valoa

Perustuslakivaliokunta aloitti asiantuntijoiden kuulemisen uudesta valinnanvapauslaista huhtikuun alussa. Valtiosääntöasiantuntijat olivat valmiita näyttämään keltaista ja jopa vihreää valoa laille.

Perustuslakiasiantuntijat sanoivat kuulemisen jälkeen, että keskeiset ongelmat ovat poistuneet lakiesityksestä. He eivät kuitenkaan antaneet vielä lopullisia arvioitaan valinnanvapauslaista, vaan sanoivat odottavansa sote-asiantuntijoiden lausuntoja siitä, minkälaisia vaikutuksia lailla on ihmisten oikeuksiin saada riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhdenvertaisuuteen.

Jos sote-asiantuntijat ovat keskenään erimielisiä, julkisoikeuden professorin Juha Lavapuron mielestä keskeistä on se, kuinka hyviä perusteita ja tutkimusperusteista tukea sote-asiantuntijat esittävät väitteilleen.

Valinnanvapauslain käsittelyaikataulua asiantuntijat pitivät kuitenkin tiukkana. Laki on tarkoitus saada käsiteltyä kevätistuntokaudella. Perälautana ovat lokakuun lopussa järjestettävät maakuntavaalit.

