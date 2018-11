”Hän menetti silmänsä sodassa, tai ihan sama” – raivo veteraanin pilkasta

Saturday Night Live -tv-show´n esiintyjä pilkkasi lähetyksessä Yhdysvaltojen edustajainhuoneeseen ehdolla olevaa entistä Navy SEAL -sotilasta, joka menetti toisen silmänsä palvellessaan Afganistanissa. Asiasta uutisoi Washington Examiner.

USA:ssa pidetään tiistaina välivaalit. Pete Davidson kommentoi ohjelmassa ehdokkaita, joiden kuvia näytettiin ruudussa.

Republikaanien ehdokkaana olevalla Navy SEAL -veteraani Dan Crenshawilla on silmälappu. Crenshawin kohdalle päästyään Davidson kommentoi:

– Tämä kaveri on tavallaan cool – Dan Crenshaw. Saatat yllättyä, että hän on kongressiehdokas Texasissa eikä palkkamurhaaja pornoelokuvassa.

− Pyydän anteeksi. Tiedän, että hän menetti silmänsä sodassa, tai ihan sama (or whatever), Davidson jatkoi.

Sketsi herätti suurta huomiota sosiaalisessa mediassa. Saturday Night Livea tuottava NBC ei ole kommentoinut.

Alla näkyvällä videolla Dan Crenshaw sanoo ihmetelleensä yleisön riehakasta naurua sotavammalle. Hänestä SNL:n olisi kannattanut harkita vitsiä uudelleen – ”jos sitä voi edes sanoa vitsiksi”. Davidson tai NBC eivät ole pyytäneet anteeksi.

Crenshaw on eläköitynyt USA:n merivoimien upseeri, joka menetti silmänsä kuusi vuotta sitten. Tapauksesta kerrotaan hänen kampanjansa nettisivuilla:

”Dan oli ollut mukana taisteluoperaatioissa kuusi kuukautta, kunnes hän loukkaantui tienvarsipommin räjähdyksessä Afganistanin Helmandissa. Hänet evakuoitiin, ja hän heräsi lääkkeellisestä koomasta tajuten, että hänen oikea silmänsä oli tuhoutunut ja että hänen vasen silmänsä oli yhä olemassa mutta pahasti vaurioitunut. Dan oli kokonaan sokea, ja lääkärit eivät uskoneet hänen näkevän enää koskaan. Tara [hänen vaimonsa] oli hänen rinnallaan joka päivä ja yö, piti yllä toivoa ja rukoili, että hän näkisi taas. Usean vaikean leikkauksen jälkeen hän hiljalleen sai vasemman silmänsä näön takaisin, mikä kirurgin mukaan oli ihme. Dan kieltäytyi lopettamasta töitään ja palasi palvelukseen kahdesti: ensin takaisin Lähi-itään vuonna 2014 ja sitten Etelä-Koreaan vuonna 2016”, ehdokkaan verkkosivuilla kerrotaan.

Dan Crenshaw jäi sairauseläkkeelle syyskuussa 2016.

Dan Crenshaw is a Republican running for Congress in Texas.

Crenshaw is in the news today because a jackass “comedian” on SNL mocked the eyepatch Crenshaw wears because he was wounded in “war or something.”

I'd like to explain to SNL why this is despicable

(THREAD) pic.twitter.com/HJ3oH1CC4Y

— Benny (@bennyjohnson) November 5, 2018