Sotaveteraaneja enää alle 8000

Sotaveteraaneja oli tämän vuoden alussa keskuudessamme 7836.

Vuosi sitten määrä oli 10 326, vielä kymmenen vuotta sitten määrä oli yli viisinkertainen.

Vuodessa määrä vähenee noin 2 500 veteraanilla, mikä tarkoittaa noin seitsemää veteraania päivässä.

– Veteraaniliittojen huolto- ja tukityötä riittää vielä vuosiksi eteenpäin, viimeiseen veteraaniin saakka. Väestöennusteen mukaan tämänhetkinen arvio on, että viimeinen veteraani tulee kuolemaan vuonna 2036. Lisäksi huolto- ja tukityömme ulottuu myös veteraanien puolisoihin ja leskiin, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo muistuttaa.

Taloudellisesti puolisoiden ja leskien tilanne onkin monesti haavoittuvin, huomauttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

– Monen toimeentulo on pelkän takuueläkkeen (834,52 e/kk) varassa. Monen veteraanin kohdalla he ovat kuitenkin olleet se ainoa jälkihoito ja vertaistuki, joka veteraanilla sotaa seuranneina vuosina oli ja he ovat käyneet sotaa veteraaninsa rinnalla ihan näihin vuosiin saakka, hän sanoo.

Rintamaveteraaniliiton mukaan tänä vuonna ollaan tilastoissa historiallisessa tilanteessa.

– Enemmistö elossa olevista sotiemme veteraaneista on nyt naisia. Miehiä veteraaneista on 3852, naisten osuus on 3984. Syy tähän on siinä, että naisveteraanit ovat keski-iältään jonkin verran miespuolisia veteraaneja nuorempia ja elävät tilastollisesti pidempään, Karhu toteaa.

– Naisten rooli sotavuosina oli rintamallakin paljon merkittävämpi, kuin tähän saakka on ymmärrettykään. Naisille myönnettyjä rintamapalvelutunnuksia on myönnetty muun muassa lottina, sotilaskotisisarina, ilmatorjunta- ja evakuointitehtävissä sotien aikana toimineille naisille, Martimo kertoo.

Veteraanien keski-ikä on miesten kohdalla 94,9 vuotta, naisilla 90. Nuorimmat veteraaneista ovat 85-vuotiaita, vanhin on puolestaan peräti 108-vuotias. Sadan vuoden ylittäneitä on veteraaneissa kaikkiaan 319 ja tänä vuonna rajapyykin tulee ylittämään 259 kunniakansalaista.