Sotavalaita ja salaisia sukellusveneitä – Venäjän pohjoinen tukikohta kuvissa

Venäjän Olenjan laivastotukikohta toimii tiedustelun keskuksena.

Verrattain tuoreet vapaasti saatavilla olevat Googlen satelliittikuvat tarjoavat ikkunan Venäjän salamyhkäiseen Olenjan laivastotukikohtaan Kuolanvuonolla noin 160 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Sukellusveneasiantuntija H.I Sutton kertoo tukikohdasta kotisivuillaan. Hänen mukaansa kuvat paljastavat esimerkiksi, että tuhoisassa turmassa kesällä osallisena ollut BS-64 Podmoskovje -sukellusvene palasi kotisatamaansa Olenjaan jo viikko onnettomuuden jälkeen. Podmoskovje on muokattu Delta-luokan ydinsukellusvene. Se toimii ydinkäyttöisten pienoissukellusveneiden emoaluksena.

Podmoskovje oli paikalla, kun erittäin syvälle sukeltavassa Losharik-vakoilusukellusveneessä syttyi heinäkuun alussa 14 miehistön jäsenen hengen vaatinut tulipalo. Mediatietojen mukaan Losharik oli palon syttyessä kiinnittyneenä Podmoskovjeen.

Yksityiskohdat ekä Podmoskovjesta että Losharikista ja niiden tehtävistä on pyritty pitämään visusti salassa.

Olenjan laivastotukikohdan satelliittikuvissa näkyy myös Venäjän laivaston merinisäkäsohjelmassa koulutettujen valaiden aitauksia. Aitaukset on siirretty sukellusvenehangaarien lähistöltä kauemmas lahden suulle. Siirto on tapahtunut ilmeisesti huhtikuun tienoilla. H.I Suttonin mukaan on todennäköistä, että Norjaan tuolloin ilmaantunut ja suurta mediahuomiota herättänyt valjaisiin puettu maitovalas karkasi tukikohdasta joko aitausten siirron yhteydessä tai pian sen jälkeen. Asiasta kertoi hiljattain myös Barents Observer.

Olenja toimii Venäjän pohjoisen laivaston 29. erillisen sukellusveneprikaatin keskeisenä tukikohtana. Suttonin mukaan yksikkö operoi monia Venäjän syvänmeren tutkimuksen GUGI-laitoksen erikoissukellusveneitä. Olenja on myös vakoilualuksena pidetyn GUGI:n Yantar-tutkimuslaivan kotisatama. Virallisesti tutkimustyötä tekevä GUGI vastaa tiettävästi todellisuudessa erilaisista salaisista tiedusteluoperaatioista.