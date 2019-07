Sotalaivat valmiudessa – tätä viestiä lähetetään Iranin edustalla

Jännitteet Persianlahden ja Omaninlahden erottavalla Hormuzinsalmella ovat kiristyneet äärimmilleen kauppalaivoja vastaan tehtyjen hyökkäysten ja haltuunottojen jälkeen.

Uusin käänne sattui viime perjantaina, jolloin Iranin vallankumouskaarti pysäytti Britannian lipun alla kulkeneen öljytankkeri Stena Imperon. Paikallinen media julkaisi myöhemmin kuvamateriaalia Bandar Abbasin laivastotukikohtaan sijoitetusta tankkerista, jonka salkoon oli nostettu Iranin lippu.

Iranin sotilaat nousivat perjantaina myös brittiomisteiseen Mesdar-tankkeriin, joka kuitenkin vapautettiin myöhemmin.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt ilmoitti keskustelleensa tankkerikriisistä Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drianin ja Saksan ulkoministeri Heiko Maasin kanssa. Ministerit tuomitsivat yhdessä Iranin toiminnan ja kehottivat turvaamaan laivaliikenteen kulun Hormuzinsalmessa.

Vallankumouskaartin operaatioita on pidetty vastauksena iranilaistankkerin haltuunotolle Gibraltarin edustalla heinäkuun alussa. Aluksen epäiltiin kuljettaneen EU:n kauppasaarron vastaisesti raakaöljyä Syyriaan.

Britannian ja Yhdysvaltain laivastot lähettävät parhaillaan kerran tunnissa toistuvaa viestiä alueella liikkuville laivoille. Avoimen VHF-radiokanavan viestissä siviilialuksia kehotetaan ottamaan yhteyttä koalition sotalaivoihin mahdollisissa hätätilanteissa.

– [Viestin lähettää] koalition sota-alus, joka on alueella suorittamassa merioperaatioita. Turvaamme Persianlahdella alusten ja kaupan vapaata liikkumista. Jos havaitsette minkäänlaista epäilyttävää tai laitonta toimintaa, tai tarvitsette muutoin apua, ottakaa yhteyttä lähimpään koalition sota-alukseen kanavalla 16, radioviestissä kerrotaan Aurora Intel -sivuston nauhoitteen mukaan.

#USNavy coalition warship securite message being broadcast on VHF open source channel 16. This message is echoing the #British Navy message to inform vessels they can request assistance if needed. This message is also being broadcast every hour. pic.twitter.com/dSQAu0BG8r

— Aurora Intel (@AuroraIntel) July 22, 2019