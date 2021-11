Sotakoneiden näytöslento – voimatoimet Iranissa mahdollisia

Yhdysvallat on koventanut retoriikkaansa Iranin hallintoa kohtaan mahdollisiin ydinneuvotteluihin liittyen.

Ulkoministeri Anthony Blinkenin mukaan sotilaallisten toimien mahdollisuutta ei suljeta pois, jos Iran ei suostu palaamaan neuvottelupöytään. Hän totesi Iranin lupailleen paluuta neuvotteluihin marraskuun loppuun mennessä.

– Katsomme myös muita vaihtoehtoja, jos Iran ei ota myönteisiä askeleita, ulkoministeri sanoi CBS-kanavalla.

Presidentti Joe Biden puolestaan uhkasi maata taloudellisilla vastatoimilla.

– Tulemme vastaamaan jatkossakin Iranin toimiin, olivat ne sitten lennokki-iskuja tai muuta Yhdysvaltain intressien vastaista toimintaa, Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän arvosteli samalla presidentti Donald Trumpin päätöstä vetäytyä vuonna 2015 solmitusta ydinsopimuksesta vuonna 2018. Bidenin mukaan jatko tulee riippumaan myös muista alkuperäisen sopimuksen osapuolista.

Yhdysvallat on lisännyt viime päivinä sotilaallista toimintaa Iranin lähialueella. Asevoimien mukaan strateginen B-1B Lancer -pommikone lensi hävittäjien saattamana Persianlahdella Hormuzinsalmen yli, jossa maiden sota-aluksilla on ollut tiukkoja lähikohtaamisia viime vuosina.

Israelin, Saudi-Arabian, Egyptin ja Bahrainin ilmavoimat saattoivat amerikkalaiskonetta ilmatilansa yli. F-16-hävittäjän kerrotaan tukeneen samalla 5. laivaston harjoitusta tulittamalla koemaalia Persianlahdella.

– Pommikoneosaston tehtävänä oli lähettää selvä viesti ja hälventää pelkoja, Lähi-idän operaatioista vastaava Central Command tiedotti.

