Sotaa epäillään duumassakin – ovatko edustajat pelokkaita?

Monien venäläispoliitikkojen kerrotaan suhtautuvan epäilyksellä Ukrainan sodan etenemiseen ja tavoitteisiin. Sodan aiheuttamat seuraukset ovat myös herättäneet huolta.

Toimittaja Farida Rustamovan haastatteluiden perusteella presidentti Vladimir Putinin toimet eivät ole herättäneet innokkaita reaktioita.

– Monet ymmärtävät, että tämä on virhe. Mutta heidän on keksittävä jonkinlaisia selityksiä pystyäkseen hoitaman tehtävänsä, Kremliä lähellä oleva lähde sanoo Rustamovalle.

Rustamova kertoo keskustelleensa sodasta useiden duuman jäsenten ja virkamiesten kanssa.

– Monet heistä ovat lannistuneita, pelokkaita ja tekevät apokalyptisia ennusteita.

Yksikään haastateltu ei ollut uskonut Vladimir Putinin määräävän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” tunnustamisen oli ajateltu olevan keino saada myönnytyksiä neuvotteluissa.

Presidentin tunnetilaa luonnehditaan synkäksi.

– Hän kokee tulleensa loukatuksi. Vainoharhaisuuden taso on saavuttanut absurdit mittasuhteet, lähde toteaa.

BBC:n Venäjä-toimituksessa, Meduzassa ja RBC:llä aiemmin työskennellyt Farida Rustamova kertoi viikonloppuna paenneensa sodan ja kiristyneen sensuurin vuoksi Venäjältä.

