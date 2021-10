”Sota ei ole ohi” – ISIS voi kaataa Talebanin

Hyökkäykset ovat horjuttaneet uskoa uuden hallinnon esittämiin lupauksiin vakaasta Afganistanista.

Ääri-islamistisen terroristijärjestö ISIS-K:n arvioidaan uhkaavan Taleban-liikkeen valta-asemaa Afganistanissa.

Jihadistit ovat toteuttaneet Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen useita itsemurhaiskuja moskeijoissa ja Kabulin lentoasemalla. Myös Talebanin saattueita vastaan on hyökätty toistuvasti.

Soas South Asia -instituutin varajohtaja Avinash Paliwal huomauttaa, ettei Afganistanin sota ole vielä ohi.

– ISIS-K:n näkökulmasta Taleban on jälleen uusi poliittinen liike, joka on valmis neuvottelemaan amerikkalaisten kanssa ja joka ei ole ideologisesti puhdas. Heidän tavoitteensa on horjuttaa jo nyt vaikeuksissa olevaa hallintoa, Paliwal sanoo Financial Times -lehdelle.

Terroristijärjestön kerrotaan houkutelleen riveihinsä monia entisiä Talebanin taistelijoita, jotka ovat katkeroituneet liian löysänä pidettyyn poliittiseen linjaan. Talebanien katsotaan olevan ”likaisia nationalisteja”, jotka ovat hylänneet tavoitteen suuresta islamilaisesta kalifaatista.

Hyökkäykset ovat rapauttaneet kansan uskoa Talebaniin, joka vakuutti tuovansa maahan rauhan valtaannousunsa jälkeen. Hallinto on ilmoittanut uusista toimenpiteistä ISIS-K:ta vastaan.

Talebanin sisäiset ristiriidat ovat kärjistäneet tilannetta entisestään. Maan itäosissa toimiva Haqqani-verkosto on kilpaillut vaikutusvallasta varapääministeri Mullah Baradarin kanssa, jonka kannattajat ovat keskittyneet Kandaharin alueelle.

– On mahdollista, että ISIS-K saa ulkopuolista apua taistelussa Haqqani-verkostoa vastustavia tahoja vastaan, analyytikko Nasratullah Haqpal toteaa.