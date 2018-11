Sota-alusten kohtaamisesta uusia tietoja – näin Kiina uhkasi USA:ta

Kiinan ja Yhdysvaltojen sota-alusten syyskuisesta kohtaamisesta on paljastunut uusia tietoja.

Amerikkalainen Arleigh Burke -luokan hävittäjä USS Decatur ja kiinalainen hävittäjä Luyang joutuivat tuolloin vaaratilanteeseen kiistellyllä Etelä-Kiinan merellä.

Yhdysvaltain laivaston mukaan kiinalaisalus lähestyi Decaturia ”vaarallisella ja epäammattimaisella liikkeellä” Spratlysaarten lähettyvillä. Laivat lipuivat toistensa ohi äärimmäisen läheltä.

Kiinan puolustusministeriö syytti puolestaan Yhdysvaltoja Kiinan suvereniteetin uhkaamisesta. Kiina on siirtänyt viime vuosien aikana kiistellyille saarille ilmatorjunta-aseita, tykkejä ja tutkajärjestelmiä. Myös Taiwan, Vietnam ja Filippiinit vaativat aluetta itselleen.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden mukaan alukset olivat syyskuun 30. päivänä lähimmillään noin 40 metrin päässä toisistaan.

– Olette vaarallisella kurssilla. Jos ette muuta kurssianne, tulette kärsimään seurauksista, Luyang-hävittäjästä viestitettiin sotilasasiakirjojen mukaan.

– Kuljemme [kansainvälisillä vesialueilla] rauhanomaisesti, USS Decatur vastasi.

Chatham Housen analyytikko Bill Haytonin mukaan kyseessä saattoi olla Kiinan tahallinen provokaatio.

– Tietääkseni tämä oli ensimmäinen kerta, kun amerikkalaista sota-alusta on uhattu suoraan tämänkaltaisella ilmaisulla.

Kiina lähetti aggressiivisella toimenpiteellä samalla viestin myös Britannialle ja Australialle, joiden laivastot ovat liikkuneet samalla merialueella.

– Aiemmin asia ilmaistiin toteamalla, että ”olette lähestymässä Kiinan aluevesiä, pysytelkää kauempana”, tai jotain tämänsuuntaista. Jälkiseurauksista puhuminen viittaa jo uudenlaiseen vihamielisyyteen, Hayton sanoo SCMP:lle.

SCMP with exclusive video of near collision of USS Decatur with PLAN vessel https://t.co/WG3LuwAE8Z footage leaked by British Ministry of Defence. PLAN warns USN: “If you don’t change course your [sic] will suffer consequences.” More blatant disregard of maritime safety by PLAN.

